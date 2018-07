Groenewegen komt na foute berekening net op tijd binnen in bergrit

Groenewegen kwam in de zware Alpenrit samen met onder anderen zijn ploeggenoten Amund Gröndahl Jansen en Timo Roosen en de sprinters Mark Cavendish en Marcel Kittel 34 minuten en 2 seconden na ritwinnaar Julian Alaphilippe over de streep. De tijdslimiet stond op 34 minuten en 30 seconden.

"We hadden nog 30 seconden over, dus goede timing", glimlachte Groenewegen, zittend op het trapje van de teambus van Lotto-Jumbo.

Mark Renshaw, de ervaren ploegmaat van Cavendish die dinsdag ook in het laatste groepje zat, had berekend dat de renners 40 minuten mochten verliezen. De Australiër bleek er echter zes minuten naast te zitten.

"Vier kilometer voor de top van de slotklim kregen we te horen dat we flink moesten doorrijden", aldus Groenewegen. "Dus we zijn vervolgens vol naar beneden gesprint richting de finish. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel wat meer marge had willen hebben. Maar we zaten best in een gezellig groepje. We hadden allemaal hetzelfde doel en dat was op tijd binnenkomen."

Linkerknie

De tweevoudig ritwinnaar in deze Tour smakte zondag in de kasseienetappe lelijk tegen de grond. Hij liet maandag op de rustdag voor de zekerheid een scan van zijn gehavende linkerknie maken, maar daaruit bleek dat de schade niet zo ernstig was dat hij moest opgeven.

De pijn maakte de eerste bergrit van deze Ronde van Frankrijk wel erg zwaar. "Het was niet geweldig", zei Groenewegen. "Er zat niet heel veel power in mijn linkerknie, dus ik kon niet heel veel kracht zetten op de pedalen. Dat is best lastig in zo'n rit, maar we zijn de dag doorgekomen."

De Amsterdammer dankte zijn ploegmaats Roosen en Gröndahl Jansen. "Zij hebben heel veel op kop gereden, je kunt wel zeggen dat we dankzij hen op tijd binnen zijn gekomen."

Geen vrees

Ook op woensdag en donderdag zal het weer een uitdaging worden voor Groenewegen om de tijdslimiet te halen, want er volgen nog twee loodzware ritten in de Alpen. "Het heeft niet zoveel zin om daar met vrees naar uit te kijken", stelde de sprinter.

"Ik hoop dat het elke dag wat beter gaat, maar het is een kneuzing en die kan je helaas niet weg wrijven. Ik houd niet van opgeven, dus ik ga ook woensdag gewoon weer starten."

De elfde etappe voert het peloton over 108,5 kilometer van Albertville naar La Rosière Espace San Bernardo. Onderweg staan twee beklimmingen van buitencategorie op het programma. De aankomst is bergop.