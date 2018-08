Aanvallen was volgens Dumoulin zinloos door sterke Sky-ploeg

"Een aantal renners, onder wie ik, wilde wel proberen om aan te vallen op de slotklim als er een kansje kwam", aldus Dumoulin na de finish van de tiende rit in Le Grand-Bornand. "Maar met zo veel tegenwind en vijf renners van Team Sky achter je heeft dat niet zo veel zin. Dan moet je verstandig zijn en de krachten sparen voor de komende twee zware dagen."

Team Sky nam in de rit over vier zware Alpencols vrijwel direct het initiatief, zoals ze dat de afgelopen jaren ook deden bij de vier Tour-zeges van Chris Froome. Op de laatste klim van de dag, de Col de la Colombière, had de titelverdediger nog vier renners om zich heen, onder wie Wout Poels.

Daniel Martin was daardoor de enige klassementsrenner die een aanval durfde te wagen op de col van eerste categorie, maar de Ier kwam niet ver. Bijna alle kopmannen, onder wie Dumoulin en Steven Kruijswijk, kwamen in een groepje op 3 minuten en 23 seconden van ritwinnaar Julian Alaphilippe over de streep.

"Aanvallen was redelijk zinloos", zei Dumoulin. "Als zo'n sterke ploeg als Sky zo'n hoog tempo rijdt, kun je wel proberen te versnellen, maar dan word je waarschijnlijk teruggepakt en vervolgens gelost. Daar is iedereen bang voor."

De Limburger zat de hele dag goed van voren. "Ik zat net als iedereen redelijk op mijn limiet, maar ik was goed in orde. Ik denk alleen dat we nog niet al te veel conclusies kunnen trekken na vandaag. Met tegenwind op de slotklim en een ploeg als Sky was het vandaag gewoon heel moeilijk koersen."

Ten Dam

Dumoulin had op de slotklim geen hulp meer van ploeggenoten. Laurens ten Dam bleef tot de voet van de Col de la Colombière bij zijn kopman, maar moest daarna lossen.

"Laurens heeft het goed gedaan", stelde de Giro-winnaar van vorig jaar. "Hij heeft me in de afdaling richting de slotklim in het wiel van de renners van Sky afgezet en me nog bidons kunnen geven. Daar was ik echt blij mee."

"Maar verder komen we als ploeg in de breedte tekort. Daar kunnen we omheen draaien, maar zo is het nu eenmaal. We hebben hier best wel een goede ploeg, maar ten opzichte van een aantal andere teams zijn we minder. We moeten er het beste van maken."

De Deen Sören Kragh Andersen, die de leiding in het jongerenklassement kwijtraakte, en de Duitser Simon Geschke finishten dinsdag op een kwartier van Alaphilippe. Zij waren na Dumoulin en Ten Dam de derde en vierde Sunweb-renner in de uitslag.

"Ik hoop dat 'Lau' in de bergetappes altijd bij me kan blijven tot de slotklim, dat is heel belangrijk", aldus Dumoulin. "En de andere jongens gaan hopelijk nog wat verbeteren. Want het zou heel vervelend zijn als ik op de voorlaatste klim van een bergrit al geen ploegmaat meer bij me heb."

Elfde plaats

Dumoulin steeg in het algemeen klassement naar de elfde plaats, op 3.42 minuten van geletruidrager Greg Van Avermaet.

De Tour gaat woensdag verder met de tweede bergetappe. Die voert het peloton over 108,5 kilometer van Albertville naar La Rosière Espace San Bernardo. Onderweg staan maar liefst twee beklimmingen van de buitencategorie op het programma. De aankomst is voor het eerst in deze ronde bergop.

"Ik verwacht dat de verschillen morgen groter zullen zijn dan vandaag", aldus Dumoulin. "Het is de hele dag lastig en de slotklim is zwaarder dan die van vandaag."