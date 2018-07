Gesink vond eerste Alpenrit geen perfecte etappe om in kopgroep te zitten

"Ik was goed, maar niet goed genoeg. Ik was, denk ik, de derde man van de kopgroep", zei Gesink vlak na de finish in Le Grand-Bornand voor de camera van de NOS.

"Ik had ervoor kunnen kiezen om vol door te rijden, maar ik besloot om de benen te sparen en het op andere dagen weer te proberen."

Gesink ging samen met Alaphilippe en geletruidrager Greg Van Avermaet al vroeg in de aanval en leek lange tijd goede kansen op de dagzege te hebben. Zij maakten deel uit van een groep van 21 renners.

De Achterhoeker kon op de Col de Romme echter niet op tegen de imponerende tempoversnelling van Alaphilippe en werd in de absolute slotfase zelfs nog ingerekend door de klassementsrenners. Hij eindigde uiteindelijk als 25e.

Vermoeidheid

"Aan de voet van de laatste klim was het verschil met Alaphilippe vrij groot en in de groep waarin ik toen zat, werkte het niet echt, waardoor het allemaal geen zin meer had", aldus Gesink.

"Ik ben goed hoor, scherp, allemaal prima. Ik denk dat de vermoeidheid in het peloton gewoon nog moet komen. Er sprong een aantal renners wild in het rond. Ik krabbelde daar wat achteraan. Het was ook geen perfecte dag om mee te zitten. Dat had ik liever morgen of overmorgen gedaan."

"Waarom ik het dan toch deed? Dat was de afspraak. Ik of Tolhoek moest in de achtervolging als er een grote groep zou wegspringen. Ik was de gelukkige. Dan houd je de boel ook goed onder controle. Dan kan je ook nog wat spelen als er problemen ontstaan. Mijn teamgenoten waren goed, dus die waren er gelukkig niet."

De Tour gaat woensdag verder met de tweede bergetappe. Die voert het peloton over 108,5 kilometer van Albertville naar La Rosière Espace San Bernardo. Onderweg staan twee beklimmingen van buitencategorie op het programma. De aankomst is bergop.