Alaphilippe wint eerste bergrit in Tour, tijdverlies Mollema

De 26-jarige Alaphilippe maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep, met onder anderen Robert Gesink en geletruidrager Greg Van Avermaet, die zijn leidende positie verstevigde. Gesink kwam tekort voor de ritzege en werd nog ingehaald door de klassementsrenners.

De toppers hielden zich lang rustig. Op de slotklim moesten renners als Mollema, Ilnur Zakarin, Rigoberto Urán en Bob Jungels lossen. Zij verloren ongeveer een minuut. Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk liepen geen averij op.

Alaphilippe ontsnapte op de voorlaatste klim van de dag en bouwde een royale voorsprong op. Hij kwam solo aan en boekte zijn eerste ritzege ooit in de Tour de France. Hij pakte bovendien de bolletjestrui.

De Fransman won eerder dit jaar al de Waalse Pijl en etappes in de Ronde van Baskenland en het Critérium du Dauphiné. Quick-Step won met Fernando Gaviria eerder al twee ritten in deze Tour.

Buitencategorie

In de eerste bergrit van Annecy naar Le Grand-Bornard kregen de renners de eerste grote cols te verwerken. Onderweg lag met de Montée du plateau des Glières bovendien de eerste beklimming van de buitencategorie, al lag de finish na 158 kilometer na een afdaling.

Al op het eerste klimmetje van de dag (vierde categorie) wist een groep van 21 renners weg te komen. Daarbij zaten naast Alaphilippe, Gesink en Van Avermaet ook onder anderen Tom-Jelte Slagter, Philippe Gilbert en Peter Sagan.

De mannen vooraan werkten goed samen en hadden op de top van de eerste col van eerste categorie, de La Croix Fry, een voorsprong van zo'n vier minuten.

De groep viel op de tweede grote col, de Montée du plateau des Glières, wat uiteen. Onder leiding van een zeer actieve Gesink kwam die grotendeels weer bij elkaar, al viel onder anderen Sagan terug. Er bleven daardoor vooraan achttien renners over.

In de achtergrond moesten renners als Mark Cavendish en Dylan Groenewegen al snel lossen. Groenewegen had last van de knie waarop hij zondag hard was gevallen. Het groepje waarin de twee zaten, kwam uiteindelijk net op tijd binnen.

Froome

In het peloton was het vooral het Team Sky van titelverdediger Chris Froome dat op kop reed. Op het moment dat de voorsprong van de leiders zo'n zeven minuten bedroeg, gaf de Britse equipe pas echt gas. Desondanks begonnen de leiders met een voorsprong van zes minuten aan de Col de Romme, de voorlaatste klim van de dag.

Voor Rein Taaramäe was die beklimming het sein om er vooraan vandoor te gaan. De Est kreeg later gezelschap van Alaphilippe, die een groepje met onder anderen Gesink en Van Avermaet had laten staan. In de afdaling liet de Fransman de Est achter zich. De groep met Gesink lag toen al op een minuut achterstand.

Vooraan liet Alaphilippe geen teken van zwakte zien. Hij bereikte de top van de laatste col met een voorsprong van meer dan twee minuten en hoefde zodoende in de afdaling weinig risico's te nemen.

De klassementsrenners reden lange tijd in slagorde naar boven. Van de kanshebbers konden Urán en Jungels het tempo van Sky niet bijhouden. Na een aanval van Dan Martin moest ook onder anderen Mollema passen. Ook Rafal Makja en Zakarin verloren tijd op de concurrentie.

De Tour gaat woensdag verder met de tweede bergetappe. Die voert het peloton over 108,5 kilometer van Albertville naar La Rosière Espace San Bernardo. Onderweg staan twee beklimmingen van buitencategorie op het programma. De aankomst is bergop.