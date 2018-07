Sprinters Groenewegen, Gaviria en Greipel stappen af in Tour

Groenewegen won twee etappes in deze editie van de Tour. Hij kwam zowel in de zevende als de achtste rit als eerste over de streep na een massasprint.

De renner van Lotto-Jumbo moest in de etappe naar de Alpe d'Huez al vroeg lossen en reed solo helemaal achteraan. Met nog zo'n 75 kilometer te gaan had hij een achterstand van ruim een kwartier op de koplopers, onder wie zijn kopman Steven Kruijswijk.

Niet veel later stapten ook de Duitser Greipel en de Colombiaan Gaviria af. Quick-Step Floors-renner Gaviria won de eerste en de vierde etappe en droeg ook een dag de gele trui.

Eerder in de twaalfde etappe gaf AG2R-renner Tony Gallopin op. De Fransman werd vorig jaar 21e in de Tour. Rigoberto Urán, de Colombiaanse nummer twee van het eindklassement van vorig jaar, ging door een blessure donderdag niet meer van start.

Valpartij

Zondag kwam Groenewegen tijdens de kasseienetappe hard ten val nadat zijn stuur brak. Hij liep daarbij een flinke wond aan zijn linkerknie op. De 25-jarige Amsterdammer bereikte met pijn en moeite de finish.

Na de rustdag op maandag kwam hij dinsdag en woensdag in de eerste twee Alpenritten op grote achterstand binnen. Donderdag moest hij in de etappe met drie beklimmingen van buitencategorie al snel lossen en hield hij het na een kleine drie uur zwoegen voor gezien.

Groenewegen is de eerste Nederlandse uitvaller in deze Tour de France. Er zijn daardoor nog dertien landgenoten in koers. Hij is ook de eerste renner van Lotto-Jumbo die de Tour verlaat.