Tour-debutant Tolhoek en Bennett verlengen bij Lotto-Jumbo

Tolhoek maakt momenteel zijn debuut in de Tour de France. De Zeeuw, die voor aanvang van de eerste bergrit de 135e plek in het klassement bezet, geldt als een van de helpers van kopman Steven Kruijswijk.

"De ploeg heeft vertrouwen in me. Ik werk nu al vier jaar samen met mijn trainer Grischa Niermann en hij is heel belangrijk voor me", zegt Tolhoek op de website van Lotto-Jumbo. Hij moest in mei de Giro d'Italia nog aan zich voorbij laten gaan door een knieblessure.

"We ontwikkelen ons als ploeg en dat geldt ook voor mij persoonlijk. Ik ben hier heel gelukkig en dat komt tot uiting in mijn prestaties. Ik heb een klik met de staf en mijn ploeggenoten, dat is belangrijk."

Tolhoek, die vorig jaar al eens de Vuelta reed, werd eind vorig jaar voor twee maanden geschorst door Lotto-Jumbo nadat hij samen met Juan-José Lobato en Pascal Eenkhoorn slaapmedicatie had gebruikt.

Bennett

De vier jaar oudere Bennett komt de komende drie wielerseizoenen uit voor Lotto-Jumbo. De Nieuw-Zeelander, die in mei achtste werd in de Giro en vorig jaar de Ronde van Californië won, rijdt sinds 2015 voor de Nederlandse formatie.

"Ik heb stappen gemaakt sinds ik voor Lotto-Jumbo rijd. Het is een resultaat van hard werken van zowel de staf als de renners. De hele ploeg heeft veel vertrouwen in me en we delen dezelfde visie", aldus Bennett, die afwezig is in de Tour en later dit jaar aan de start van de Vuelta staat.

"Ik kijk er echt naar uit om de volgende stappen te zetten met de ploeg en te kijken hoever ik kan komen als klassementsrenner in de grote rondes. Ik voel me thuis en voel dat ik op de best plek zit om het beste in mezelf naar boven te halen."

Lotto-Jumbo kent tot dusver een succesvolle Tour, want Dylan Groenewegen sprintte knap naar twee etappezeges. In de komende bergritten mikt de ploeg vooral op Kruijswijk, Primoz Roglic en Robert Gesink.