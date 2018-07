Froome en Thomas niet bang voor interne strijd om kopmanschap Sky

Thomas bezet na negen etappes de tweede plaats, 43 seconden achter geletruidrager Greg Van Avermaet. Titelverdediger Froome moet het een minuutje achter zijn ploeggenoot voorlopig doen met de achtste stek.

Dinsdag staat de eerste bergetappe van deze Tour op het programma en Thomas is misschien wel de grootste kanshebber om Van Avermaet uit het geel te rijden, maar viervoudig Tourwinnaar Froome ziet het juist als een voordeel dat Team Sky met schaduwkopman Thomas een extra troef kan uitspelen.

"Het is fantastisch dat we meerdere opties hebben. Het is nu aan de andere ploegen om ons aan te vallen. Geraint is uitstekend aan het fietsen en daardoor zitten wij in een goede positie", zegt de 33-jarige Brit tegen Cyclingnews.

Froome verloor ruim 50 seconden door een val in de openingsetappe, maar kijkt met een goed gevoel terug op de eerste week. "Ik sta precies waar ik wilde staan. Ik ben dan ook optimistisch over het vervolg van de koers."

Thomas

Ook volgens Thomas is er geen twijfel over het kopmanschap bij Sky. "We hebben gepraat over de pikorde binnen de ploeg en Chris geeft me de kans om zelf ook een goed klassement te rijden. Maar dat wil niet zeggen dat we niet als team kunnen rijden", aldus de Welshman.

"Ik zit al lang samen met Chris in de ploeg en we zijn altijd eerlijk tegen elkaar. Uiteindelijk vindt in de koers een natuurlijke selectie plaats. Of ik ook kans heb om de Tour te winnen? Het is nog veel te vroeg om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen."

Thomas (32) kijkt uit naar de eerste bergritten. "Het klassement zal dinsdag zeker behoorlijk worden opgeschud, al denk ik dat de verschillen donderdag bij de rit naar Alpe d'Huez nog groter zullen zijn."

Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017 en droeg in totaal 59 dagen de gele trui. Thomas hoopt dinsdag voor de vijfde keer de leiderstrui aan te trekken. Vorig jaar reed hij na het winnen van de proloog in Düsseldorf vier dagen in het geel, maar een paar dagen later maakte een sleutelbeenbreuk een abrupt einde aan zijn Tour.