Ploegleider Dumoulin verwacht ook in eerste bergrit Tour defensieve koers

"Er is tot nu toe defensief gekoerst deze ronde en ik zou verrast zijn als dat dinsdag anders is", aldus Roberts in gesprek met NUsport. "Ik verwacht pas vuurwerk als de verschillen in het klassement tussen de kopmannen groter zijn."

Ondanks een ploegentijdrit, twee heuvelachtige ritten en een etappe over ruim 20 kilometer aan kasseien staan alle klassementsrenners nog binnen drie minuten van elkaar na de eerste negen dagen van de Tour.

"Ik had gezien het parcours van de eerste week verwacht dat de verschillen al groter zouden zijn, maar bijna alle kopmannen hebben ergens een minuutje verloren door pech en daarom beginnen we dinsdag eigenlijk bijna weer op nul met z'n allen", zegt Roberts.

Het peloton trekt dinsdag het hooggebergte in, met een loodzwaar drieluik in de Alpen. De tiende etappe gaat over drie cols van eerste en één col van buitencategorie.

Roberts denkt niet dat de eerste bergrit al wordt aangegrepen voor een grote aanval. "Pas als renners vier of vijf minuten verliezen, gaan ze grote risico's nemen om tijd terug te pakken. Tot die tijd zal er ook in de bergen verdedigend gereden worden."

Dumoulin

Team Sunweb begint de trilogie in de Alpen met kopman Dumoulin op de vijftiende plek in het klassement, met een achterstand van twee minuten en drie seconden op geletruidrager Greg Van Avermaet. Roberts is tevreden over de uitgangspositie van de Limburger aan het begin van de tweede week.

"We hebben in de eerste negen etappes gezien dat Tom goed is", zegt de Australiër. "De vorm die hij zondag in de kasseienrit toonde, was indrukwekkend. Maar we weten niet of hij die benen ook zal hebben als het bergop gaat."

"Alle klassementsrenners hebben veel 'nerveuze energie' moeten verspillen in de eerste week, omdat het heel stressvolle dagen waren. Het zou kunnen dat sommige kopmannen daar de prijs voor gaan betalen in bergen. Ik verwacht dat Tom goed om kan gaan met die mentale stress, omdat hij als Nederlander is opgegroeid met koersen zoals we in de eerste week hebben gezien."

Troefkaart

Dumoulin weet bovendien dat hij aan het einde van de Tour nog een ultieme troefkaart in handen heeft, omdat er op de voorlaatste dag een lastige tijdrit van 31 kilometer op het programma staat.

"Dat zal Tom veel vertrouwen geven", aldus Roberts. "Net als in de Giro van vorig jaar, toen er een tijdrit was op de slotdag, zal Tom de komende weken in zijn achterhoofd hebben dat hij in de tijdrit nog wat recht kan zetten als hij her en der wat tijd verliest in de bergen."

De etappe van dinsdag gaat over ruim 158 kilometer tussen Annecy en Le Grand-Bornand. De start is om 13.35 uur, de finish wordt verwacht tussen 17.45 uur en 18.15 uur.