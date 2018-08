Dumoulin beseft dat Tour 'opnieuw begint' met eerste bergetappe

"Het voelt wel een beetje alsof de Tour morgen opnieuw begint", aldus Dumoulin maandag op de eerste rustdag bij een persmoment in Aix-les-Bains. "We hebben eigenlijk een gekke eerste negen dagen gehad, met geen enkele berg. Vanaf dinsdag wordt het een andere Tour."

De renners krijgen na de rustdag een loodzwaar drieluik in de Alpen voor de wielen. In de etappes van dinsdag, woensdag en donderdag moet het peloton in totaal over vier cols van de eerste en liefst zes cols van de buitencategorie, met als hoogtepunt de finish op Alpe d'Huez op donderdag.

Dumoulin begint de tiende etappe van dinsdag op de vijftiende plaats in het algemeen klassement, op 2 minuten en 3 seconden van geletruidrager Greg Van Avermaet.

"Tot nu toe voel ik me nog fris", zegt de nummer twee van de Ronde van Italië van twee maanden geleden. "Natuurlijk heb ik ook negen stressvolle ritten in de benen, maar fysiek waren het niet de zwaarste etappes."

Dumoulin durft daarom geen voorspellingen te doen over de komende drie etappes. "Het is bijna onmogelijk om te zeggen hoe ik me zal voelen in de Alpenritten. Ik voelde me goed in de eerste week, maar een bergrit is totaal iets anders dan wat tot nu toe gehad hebben. Het is heel lastig om iets te zeggen over mijn vorm of over de vorm van mijn concurrenten. Over drie dagen weten we veel meer."

Riskant

Dumoulin is verrast dat de tijdverschillen tussen de klassementsrenners niet groter zijn na de eerste negen etappes. Geraint Thomas, de schaduwkopman van Team Sky, is de beste klassementsman op 43 seconden van het geel, terwijl de enigszins gehavende Daniel Martin van de kopmannen de slechtste uitgangspositie heeft met een achterstand van 3 minuten en 22 seconden.

"Ik had verwacht dat de verschillen tussen de klassementsrenners groter zouden zijn, zeker in de kasseienrit van zondag", aldus Dumoulin. "Dat alles nog dicht bij elkaar zit, zou goed kunnen zijn voor de spanning in de bergritten. Maar het zou er ook voor kunnen zorgen dat er juist weinig gaat gebeuren, omdat iedereen bang is om tijd te verliezen."

De kopman van Team Sunweb denkt dat er met name dinsdag nog voorzichtig gekoerst gaat worden. "Het kan riskant zijn om er op de dag na de rustdag meteen vol voor te gaan, zeker omdat er daarna nog twee lastige etappes volgen. Het worden hoe dan ook drie ontzettend zware dagen, maar ik kijk ernaar uit."

Team Sky

Vorig jaar was er weinig vuurwerk in de bergetappes van de Tour, omdat het hoge tempo van het Team Sky van de uiteindelijke eindwinnaar Chris Froome aanvallen zo goed als onmogelijk maakte.

"Sky heeft ook dit jaar weer een heel sterk team met twee goede leiders (Froome en Thomas, red.). Ze kunnen weer gaan controleren", stelt Dumoulin. "Maar uiteindelijk gaat het om de benen van de kopmannen."

De Limburger heeft alle vertrouwen in zijn eigen team, dat door het uitvallen van Michael Matthews wel een belangrijke schakel moet missen.

"Op papier heeft Sky absoluut een sterker team dan wij. Maar ik denk dat wij ver kunnen komen, verder dan mensen denken", aldus Dumoulin. "Dat hebben we al twee keer laten zien in de Giro, en ik heb er alle vertrouwen in dat we dat hier in de Tour nog een keer kunnen."

Het peloton krijgt in de etappe van dinsdag over ruim 158 kilometer tussen Annecy en Le Grand-Bornand één berg van de buitencategorie, drie van de eerste categorie en één van de vierde categorie voor de wielen. De start is om 13.35 uur, de finish wordt verwacht tussen 17.45 en 18.15 uur.