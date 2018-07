World Tour-licentie wielerploeg BMC overgenomen door sponsor CCC

"Het is geen geheim dat we op zoek waren naar een nieuwe naamsponsor voor 2019 en ik vind het geweldig dat het ons is gelukt", aldus mede-eigenaar van de BMC-ploeg Jim Ochowicz maandag tijdens de rustdag van de Tour de France op een persconferentie.

BMC gaf eerder al te kennen een stapje terug te willen doen als sponsor. CCC is momenteel in het peloton actief als geldschieter van een ProContinentale wielerploeg.

Volgens BMC is er geen sprake van een fusie, maar gaat het om een partnership. De exacte naam van het team, dat streeft naar een selectie van 23 tot 25 renners, wordt binnenkort bekendgemaakt.

Van Avermaet

De formatie zal voornamelijk worden gebouwd rond de Belgische kopman Van Avermaet. De drager van de gele trui in de Tour de France heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor 2019.

"Ik ben blij dat we op deze manier verder kunnen'', reageert Van Avermaet bij Sporza. "Dat de ploeg min of meer rond mij wordt gebouwd zie ik als een unieke kans. Ik denk dat iedereen tevreden is dat we blijven bestaan. Dat is goed voor onze eigen renners en staf, maar ook voor het wielrennen in zijn algemeenheid."

Bij BMC staan ook onder meer klassementsrenners Richie Porte en Tejay van Garderen onder contract. Die eerste viel zondag in de kasseienrit naar Roubaix uit met een ontwrichte schouder, Van Garderen zakte door een val van de derde naar de dertigste plaats in de rangschikking.