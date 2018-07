Mollema vreest dat hij na val op kasseien moet 'overleven' in Alpenritten

"Ik moet de komende dagen proberen te overleven", aldus Mollema maandag op de eerste rustdag in het hotel van Trek-Segafredo in Aix-les-Bains. "Door mijn val van zondag heb ik best wat last van mijn rug. Ik heb me weleens fitter gevoeld."

De 31-jarige Groninger ging zondag in de hectische kasseienrit al op een van de eerste stroken onderuit. De klimmer kwam gewoon in de groep met bijna alle klassementsrenners over de streep in Roubaix, maar al snel na de finish voelde hij dat zijn rug een stevige optater had gehad.

"Mijn rug is redelijk bont en blauw en superstijf. Ik heb een flinke bloeduitstorting en nog wat kleine schaafwonden. Ik heb afgelopen nacht ook niet zo lekker geslapen, stapte als een oude man uit bed."

"Het zal waarschijnlijk nog wel een paar dagen duren voordat het over is, want zo'n bloeduitstorting is niet opeens weg in een dag. Het is nu zaak me goed te laten behandelen door de osteopaat en de masseur en hopelijk wordt het dan elke dag wat minder."

Klassement

Mollema was de eerste week van de Tour juist heel goed doorgekomen, tot die valpartij op weg naar Roubaix. Met een veertiende plek op 1 minuut en 58 seconden van geletruidrager Greg Van Avermaet staat hij er ook goed voor, maar na de rustdag moeten de klassementsrenners echt met de billen bloot in het hooggebergte.

Dinsdag moeten de renners tussen Annecy en Le Grand-Bornand over drie cols van eerste categorie en één col van buitencategorie, woensdag finisht de korte elfde etappe (108,5 kilometer) op een klim van eerste categorie (La Rosière) en zijn er onderweg twee cols van buitencategorie en donderdag ligt de streep boven op Alpe d'Huez, de derde klim van de buitencategorie van die etappe.

"Er komen drie zware ritten in de Alpen aan, dus deze blessure is niet ideaal", zegt Mollema. "Ik ben blij met de positie waar ik nu sta in het klassement, maar het gaat nu eigenlijk pas beginnen. Ik denk dat het klassement er over drie dagen heel anders uit zal zien."

De kopman van Trek-Segafredo reed maandag op de rustdag al de laatste 50 kilometer van de tiende etappe van dinsdag. "Ik heb twee uurtjes gefietst en dat ging op zich wel. Alleen staan op pedalen was vrij pijnlijk. We zullen zien hoe mijn rug zich morgen houdt."

De tiende etappe van de Tour begint dinsdag om 13.35 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.45 uur en 18.15 uur.