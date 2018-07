Groenewegen ondergaat voor zekerheid MRI-scan op rustdag Tour

Groenewegen ging zondag hard onderuit in de hectische kasseienrit en blesseerde zich aan zijn linkerknie. Hij kwam wel op tijd binnen in Roubaix en was optimistisch over het vervolg van de Tour, maar zijn ploeg laat niets aan het toeval over.

"Hij heeft gister een röntgenfoto laten maken en daar was niets op te zien, maar op een röntgen zie je niet alles", zegt een woordvoerder van Lotto-Jumbo maandag tegen NUsport.

"Daarom doen we vandaag nog een MRI-scan om uit te sluiten dat er iets verkeerd is. Hij zit op de rollerbank, dus dat is in ieder geval positief."

Groenewegen was zowel vrijdag als zaterdag knap de sterkste in de massasprint en schaarde zich daardoor in een rijtje met Joop Zoetemelk en Jan Raas, die in respectievelijk 1976 en 1978 ook twee opeenvolgende ritzeges in de Tour boekten.

De Tour gaat dinsdag verder met een bergrit over ruim 158 kilometer tussen Annecy en Le Grand-Bornand. De renners krijgen één klim van buitencategorie, drie bergen van eerste categorie en een beklimming van vierde categorie voor de kiezen.