Groenewegen gaat dinsdag ondanks gehavende knie van start in Tour

Groenewegen ging zondag hard onderuit in de hectische kasseienrit en blesseerde zijn knie. Hij kwam wel op tijd binnen in Roubaix en was optimistisch over het vervolg van de Tour, maar liet maandag op de rustdag voor de zekerheid toch een MRI-scan maken.

De scan bracht aan het licht dat de 25-jarige Amsterdammer niets gebroken heeft, maar wel met diverse kneuzingen kampt.

"Het doet wel echt heel veel pijn, maar kneuzingen kunnen ook veel pijn doen. Verder fietsen kan geen schade aanrichten. Daar ben ik wel blij mee", aldus Groenewegen tegen het AD.



"Het liefst wil je altijd verder. En met kneuzingen kan ik verder fietsen. Natuurlijk gaat het pijn doen, maar misschien helpt het als ik een rugnummer opspeldt. En als ik eenmaal een berg op rij, doet het bij mij toch wel pijn."

Groenewegen was zowel vrijdag als zaterdag knap de sterkste in de massasprint en schaarde zich daardoor in een rijtje met Joop Zoetemelk en Jan Raas, die in respectievelijk 1976 en 1978 ook twee opeenvolgende ritzeges in de Tour boekten.

Bergrit

De Tour gaat dinsdag verder met een bergrit over ruim 158 kilometer tussen Annecy en Le Grand-Bornand. De renners krijgen één klim van buitencategorie, drie bergen van eerste categorie en een beklimming van vierde categorie voor de kiezen.

In het algemeen klassement gaat BMC-renner Greg Van Avermaet nog altijd aan de leiding. De Belg heeft een voorsprong van 43 seconden op nummer twee Geraint Thomas (Team Sky) en 44 tellen op landgenoot Philippe Gilbert van Quick-Step Floors, die derde staat.

De Nederlandse klassementsmannen staan net buiten de top tien. Bauke Mollema bezet namens Trek-Segafredo op 1.58 van Van Avermaet de veertiende plek, Team Sunweb-kopman Tom Dumoulin staat vijftiende (op 2.03) en Groenewegens ploeggenoot Steven Kruijswijk is zestiende met 2.06 achterstand.