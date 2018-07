Groenewegen hoopt dinsdag van start te kunnen na harde val in Tour

Groenewegen kon na zijn val op de kasseien op 84 kilometer van de finish zijn weg vervolgen, maar van harte ging dat niet want hij stapte trekkebenend weer op zijn fiets.

De 25-jarige Amsterdammer kwam desondanks gewoon op tijd aan in Roubaix en heeft inmiddels foto's van zijn linkerknie laten maken.

"Daaruit is niet gebleken dat hij niet meer verder kan. We wachten maandag even af en hopen dat hij dinsdag weer van start gaat", aldus een woordvoerder van Lotto-Jumbo.

Rustdag

Maandag is een rustdag in de Tour, waarna de koers dinsdag verder gaat met een bergrit over ruim 158 kilometer tussen Annecy en Le Grand-Bornand. De renners krijgen één klim van buitencategorie, drie bergen van eerste categorie en een beklimming van vierde categorie voor de kiezen.

Groenewegen was vrijdag en zaterdag de sterkste in de massasprint en schaarde zich daardoor in een rijtje met Joop Zoetemelk en Jan Raas, die in respectievelijk 1976 en 1978 ook twee opeenvolgende ritzeges in de Tour boekten.

De etappe van zondag werd gewonnen door John Degenkolb. De Duitser van Trek-Segafredo schudde in Roubaix de Belgen Greg Van Avermaet (tweede) en Yves Lampaert (derde) van zich af.