Kruijswijk: 'Hele Tour-peloton is blij dat kasseienetappe erop zit'

"Ik denk dat het hele peloton blij is dat deze dag erop zit", stelde Kruijswijk zondag. Hij kwam 27 seconden na winnaar John Degenkolb als twintigste over de streep in een groep met bijna alle klassementsrenners.

De Brabander zag tijdens de rit de ene na de andere renner tegen de grond smakken. "Ik heb zoveel valpartijen gezien. Zo was er een bocht waar volgens mij wel vijf mannen van Sky op de grond lagen. Het was echt goed opletten, goed voor je uit kijken tussen het stof door en hopen dat je er zelf niet bij lag. Ik ben blij dat ik er goed doorheen ben gekomen."

Kruijswijk vroeg zich wel af of het nodig was om meer dan 20 kilometer aan kasseien op te nemen in het Tour-parcours. "Dit was niet normaal. Als we over maar vijf kasseistroken waren gegaan, hadden we waarschijnlijk dezelfde winnaar gehad", zei hij.

"Natuurlijk, het was ook wel mooi om over de kasseien te rijden, maar er kan zoveel gebeuren in zo'n rit. Kijk maar naar Richie Porte, die gaat nog voor de eerste kasseistrook onderuit en ligt uit de Tour. Het hoort bij de koers, maar misschien is het niet nodig."

Afvalrace

Kruijswijk had zelf één keer pech toen hij aan het begin van een kasseistrook een lekke band kreeg. "Ik kreeg een wiel van Amund Gröndahl Jansen en ben samen met Timo Roosen en Robert Gesink tussen de auto's teruggereden naar het peloton. Dat was een flinke inspanning."

De klimmer, die zeker geen specialist is in het kasseienwerk, had het gevoel dat hij "best goed" reed op de steentjes. "Ik begon bijna altijd van voren op de kasseien. Dat was de hele dag het spelletje. Er waren vijftien kasseistroken en vijftien keer was het van tevoren vechten voor je positie", keek hij terug.

"In het tweede deel van de rit moest ik het vooral alleen doen, maar dat gold voor bijna alle kopmannen. Aan het eind was ik wel flink naar de kloten. Het was een echte afvalrace en die heb ik gelukkig overleefd."

Kruiswijk staat na de eerste Tour-week op de zestiende plaats in het klassement, op 2 minuten en 6 seconden van geletruidrager Greg Van Avermaet. Maandag is een rustdag en dinsdag mag de renner van Lotto-Jumbo het in de eerste Alpenrit laten zien op zijn terrein: de bergen.