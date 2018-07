Geen schade voor Mollema ondanks 'anderhalve' val en twee fietswissels

"Het ideale scenario vooraf was om tijd te winnen vandaag", aldus Mollema, die als 21e over de streep kwam, 27 seconden na winnaar en ploegmaat John Degenkolb. "Dat is niet gelukt, maar ik ben blij dat ik de dag goed ben doorgekomen."

De kopman van Trek-Segafredo reed Roubaix binnen op de fiets van zijn teamgenoot Michael Gogl. "Dat was al mijn derde van de dag", zei hij met een glimlach.

"Na een valpartij op de derde of vierde kasseistrook kon ik niet verder op mijn eigen fiets, omdat ik niet meer kon schakelen en mijn voorrem het niet meer deed. Ik wisselde naar de fiets van Koen de Kort, maar die zat niet helemaal lekker, hij had wat te veel lucht in zijn banden. Daarom ben ik later gewisseld naar de fiets van Gogl en daar ben ik mee gefinisht."

Mollema ging tussendoor nog een keer naar de grond. "Maar dat telt maar als een halve val, ik stond al bijna stil. Ik kon er in beide gevallen niks aan doen, het was de hele dag superhectisch. Op de kasseien was er bijna bij elke bocht wel een valpartij."

De Groninger hield geen zware blessures over aan zijn val. "Ik heb wel een beetje last van mijn rug, ben wat bont en blauw. Maar het had slechter gekund, vallen op de kasseien is nooit lekker."

Uran

Mollema finishte in een groep met bijna alle klassementsrenners. Romain Bardet, Mikel Landa (beiden 7 seconden tijdverlies), Rigoberto Uran (1 minuut en 28 seconden) en Richie Porte (uitgevallen) waren de enige verliezers van de zeer hectische dag.

"Ik had verwacht dat de verschillen tussen de klassementsrenners wel groter zouden zijn vandaag, ik had gerekend op minuten tijdverschil", aldus Mollema, die al enige tijd uitkeek naar de kasseienrit.

"Maar je zag dat alle klassementsploegen na een kasseistrook steeds op hun kopman wachtten, waardoor iedereen weer terug kon komen. Dat is mij gelukkig ook een paar keer gelukt."

Superblij

Het beste nieuws van de dag kreeg Mollema een paar honderd meter voor de streep, toen hij via de speaker hoorde dat zijn ploegmaat Degenkolb de rit had gewonnen.

"Ik ben natuurlijk superblij dat John wint", aldus de Nederlander, die met gebalde vuist over de streep kwam. "John had tot nu toe een moeilijk seizoen, heeft wat pech gehad in het voorjaar door blessures en valpartijen. Dat hij nu een Tour-rit wint, is heel mooi."

Mollema krijgt maandag net als de rest van het peloton een rustdag, waarna hij dinsdag als de nummer veertien van het klassement, op 1 minuut en 58 seconden van geletruidrager Greg Van Avermaet, aan de eerste bergetappe begint.