Degenkolb draagt eerste ritzege in Tour op aan overleden 'tweede vader'

Degenkolb klopte na een tumultueuze rit over de kasseien geletruidrager Greg Van Avermaet en Yves Lampaert in de sprint. Het was pas de eerste ritzege ooit in de Tour voor de 29-jarige Duitser.

"Deze zege is voor een vriend die afgelopen winter overleed", zei de zichtbaar ontroerde Duitser. "Zijn naam is Jörg en hij was een soort tweede vader voor me. Hij is overleden na een vreselijk ongeval. Het is nog altijd een groot verlies."

Het maakte het extra speciaal dat de sprinter van Trek juist de zware kasseienetappe won, drie jaar nadat hij zich al tot winnaar van Parijs-Roubaix kroonde. "Ik ben zo blij dat ik voor hem heb kunnen winnen. Het had niet op een dramatischere manier gekund", erkende hij. "Dat maakt het alleen maar fantastischer."

Trainingsongeluk

Het is bovendien de eerste grote overwinning voor Degenkolb, sinds hij in begin 2016 tijdens een trainingskamp samen met enkele teamgenoten van het toenmalige Giant-Alpecin werd aangereden. Er werd toen gevreesd voor zijn loopbaan.

"Ik heb zo veel moeten doorstaan in het verleden. Iedereen dacht dat het klaar met mij was na het ongeluk. Ik kan het eigenlijk nog niet geloven."

Degenkolb was ook de ploegleiding van Trek dankbaar. "Het plan was om eerst uit de problemen te blijven en dat pakte goed uit. Dit is echt een teamoverwinning."

De renners krijgen maandag een rustdag. De tour gaat dinsdag verder met de eerste bergetappe. Die voert het peloton over 158 kilometer van Annecy naar Le Grand-Bornard. Onderweg staan vier cols op het programma, waaronder de Col de la Colombière. De top daarvan ligt op veertien kilometer van de streep.