Dumoulin baalt dat er geen grote verschillen zijn ontstaan in kasseienrit

"Ik hoopte vanochtend toen ik naar de start fietste dat er verschillen zouden ontstaan, maar helaas is dat niet gebeurd. Ik moet ook zeggen dat er veel tegenwind stond, waardoor het moeilijk was om verschillen te maken", aldus de Nederlandse kopman van Team Sunweb na de finish in Roubaix.

"Ik heb nog wel één strook vol doorgetrokken en toen vielen er ook wat gaten, maar daarna viel het weer stil. Daar ben ik wel een beetje teleurgesteld over. Van de klassementsrenners was ik vandaag misschien wel de sterkste of in elk geval een van de sterksten."

Dumoulin kwam na een parcours van 156,5 kilometer, waarin vijftien kasseistroken waren opgenomen met een totale lengte van 21,7 kilometer, keurig als negentiende over de streep, op 27 seconden van winnaar John Degenkolb.

Ongeluk

De Limburger was blij voor zijn Duitse oud-ploeggenoot, die in 2016 op een trainingskamp in Spanje van Giant-Alpecin werd aangereden door een auto en daarbij zwaar geblesseerd raakte.

"Dit is voor hem heel belangrijk. Sinds die zware val heeft hij nooit meer echt zijn oude niveau gehaald en ook nooit meer echt vertrouwen in zichzelf gehad. Wellicht dat dat nu weer terugkeert."

Maandag is een rustdag, waarna de Tour dinsdag verdergaat met een bergrit over ruim 158 kilometer tussen Annecy en Le Grand-Bornand. De renners krijgen één klim van buitencategorie, drie bergen van eerste categorie en een beklimming van vierde categorie voor de kiezen.