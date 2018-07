Porte moet opgeven in Tour na valpartij in openingsfase kasseienrit

Porte was een van de tien renners die tegen het asfalt smakten. Hij greep gelijk naar zijn schouder, wat duidt op een sleutelbeenbreuk.

De klimmer en tijdritspecialist werd nog wel een aantal minuten behandeld door de toegesnelde medici, maar al snel werd duidelijk dat verder fietsen geen optie was, waarna hij huilend in een van de ploegleiderswagens stapte.

Porte was een van de absolute topfavorieten voor de eindzege in deze Ronde van Frankrijk. Hij bezette de tiende plaats in het algemeen klassement, op 57 seconden van geletruidrager Greg Van Avermaet.

Naast Porte kon een andere betrokkene bij de massale en ongelukkige valpartij, de Spanjaard José Joaquín Rojas van Movistar, zijn weg niet vervolgen.

Opvallend genoeg moest Porte vorig jaar ook al na een harde klapper in de negende etappe de strijd staken in de Tour de France. Hij brak toen een sleutelbeen en bekken bij een zware val in de afdaling van de Mont du Chat.

Kasseistroken

De etappe van zondag is op papier een loodzware. De renners moeten in de 156,5 kilometer lange rit van Arras naar Roubaix over vijftien kasseistroken, de meesten bekend uit de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix.

De kasseistroken, waarvan de meesten er niet zo fraai bijliggen, variëren in lengte van 500 tot 2.400 meter. In totaal gaat het peloton over 21,7 kilometer aan steentjes.

Tom Dumoulin liep vlak na het incident van Porte en consorten een lekke band op, maar de Nederlander van Team Sunweb kon niet veel later alweer aansluiten in de grote groep.

De etappe begon om 12.35 uur. De finish wordt vanwege de finale van het WK voetbal tussen Frankrijk en Kroatië in Moskou al verwacht tussen 16.10 uur en 16.30 uur.

De verwachting is dat er de nodige wijzigingen zullen plaatsvinden in de top van de algemene rangschikking. Achter Van Avermaet completeren nu nog Geraint Thomas, Tejay van Garderen, Philippe Gilbert en Bob Jungels de top vijf.

