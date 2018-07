Kopmannen bibberen voor zwaarste kasseienrit ooit in Tour

Tom Dumoulin keek op 9 juli 2014 eens rustig om zich heen op een van de negen kasseistroken in de vijfde etappe van de Tour de France. De toen 23-jarige Limburger deed niet mee om de ritzege en was nog geen klassementsrenner, dus hij had geen reden om zich druk te maken.

Dat kon niet gezegd worden van de kopmannen in zijn groepje. "Alle klassementsrenners zaten te bibberen op de fiets", herinnert Dumoulin zich vier jaar later. "Ze maakten zich steeds héél druk als er weer een kasseistrook aan zat te komen. Toen maakte het mij allemaal niks uit en vond ik het geweldig om over de kasseien te rijden, maar zondag zal ik ook die stress hebben."

Dumoulin behoort namelijk inmiddels zelf tot het gilde van klassementsrenners en dus is de negende etappe ook voor hem cruciaal. Op de 156,5 kilometer van Arras naar Roubaix ligt liefst 21,7 kilometer aan kasseien, en het gaat in Noord-Frankrijk om het echte werk.

"Het is een van de lastigste kasseienritten ooit in de Tour", vindt Rik Verbrugghe, een van de ploegleiders bij het Bahrain-Merida van kopman Vincenzo Nibali, die achter de glorieuze winnaar Lars Boom en ploegmaat Jakob Fuglsang derde werd in de kasseienrit van de Tour van 2014, minuten pakte op veel van zijn concurrenten en zo een belangrijk fundament stortte voor zijn enige eindzege in de Ronde van Frankrijk.

"We gaan zondag over echte 'Parijs-Roubaix-stroken", doelt Steven de Jongh, ploegleider van Bauke Mollema bij Trek-Segafredo, op de beruchte kasseienklassieker in het voorjaar. "Sommige klassementsrenners gaan minuten verliezen."

Verkenning

Dumoulin hoopt juist bij de kopmannen te zitten die tijd winnen voordat het peloton vanaf dinsdag de bergen intrekt. "Ik kom beter tot mijn recht op de kasseien dan een kleine klimmer, dat is een feit", zegt de met 69 kilo relatief zware Nederlander.

"Alleen kan mij ook van alles overkomen. Als ik één keer een beuk krijg, een kasseistrook als tachtigste opdraai en achter een gaatje kom te zitten, ben ook ik gezien. En dan is er ook nog kans op valpartijen of lekke banden op een slecht moment. Daarom is het toch een beetje een loterij."

Om het toeval toch deels uit te sluiten, heeft Dumoulin - net als praktisch alle klassementsrenners in de Tour - de kasseienrit eerder dit jaar verkend. Bij 6 graden en regen testte de kopman van Team Sunweb zijn materiaal en het parcours.

"Ik was er verbaasd over hoe slecht de kasseien erbij lagen, als toeschouwer kun je je dat niet voorstellen", verzucht Dumoulin. "Je moet er eigenlijk een keertje overheen hebben gefietst om te ervaren dat het echt heel heftig is. Als wielerliefhebber heb ik zin in deze rit, maar als klassementsrenner ga ik het waarschijnlijk helemaal geen leuke dag vinden."

Nerveus

Dat is een gevoel dat zondagochtend voor de start waarschijnlijk in elke teambus te vinden zal zijn. Zelfs in het kamp van Nibali is er angst. "Vincenzo kijkt uit naar deze etappe, want hij is een goede piloot", zegt Verbrugghe. "Maar hij weet ook dat je altijd kunt vallen door de stress van de koers. Iedereen is een beetje bang voor deze rit."

De Belgische ex-renner verwacht vooral in het eerste deel van de rit veel nervositeit, omdat de eerste kasseistrook al na 47,5 kilometer opdoemt.

"Daar willen alle ploegen van de klassementsrenners op de eerste rij zitten, dus dat gaat een heel groot gevecht worden. Daarna zal de groep al snel uitdunnen en in de finale krijgen de specialisten waarschijnlijk wel de ruimte om voor de ritzege te gaan."

Jaloers

Dat zal de koers in de koers worden zondag: welke pure kasseienvreters krijgen van hun ploeg een vrijgeleide om voor de dagwinst te rijden en welke specialisten zullen gevangen worden in het ploegenspel?

Met Niki Terpstra, John Degenkolb, Mathew Hayman, geletruidrager Greg Van Avermaet en Peter Sagan staan de laatste vijf winnaars van Parijs-Roubaix op de startlijst van de Tour, maar op Sagan na hebben ze zondag ook allemaal een kopman waar ze op zullen moeten letten.

"De meeste ploegen zullen verdedigend rijden, want bijna elk team heeft wel een klassementsrenner", zegt Terpstra, die bij Quick-Step Floors Bob Jungels als kopman heeft. "Bijna iedereen zal vooral bezig zijn met geen tijd verliezen in plaats van met aanvallend koersen. Na elke kasseistrook zullen hele ploegen eerst kijken waar hun kopman zit. Daarom zal het een totaal andere koers worden dan een klassieker, wanneer het op één dag alles of niets is."

Trek-Segafredo heeft met Degenkolb, Jasper Stuyven en Koen de Kort drie erkende kasseienklassiekers in de Tour-ploeg. "Ik denk dat veel klassementsrenners jaloers zijn op ons team voor deze etappe", zegt De Kort.

De Nederlander geeft daarmee al impliciet toe dat het klassement van Mollema de prioriteit zal zijn en niet de ritzege. Volgens ploegleider De Jongh zijn die twee doelen niet lastig te balanceren. "Nee, want daar zijn afspraken over gemaakt, de renners weten wat ze moeten doen. Of de prioriteit ligt bij het klassement van Mollema? Dat zal je tijdens de etappe wel zien."

De negende ritvan de Tour begint zondag om 12.35 uur. De finish wordt vanwege de finale van het WK voetbal al verwacht tussen 16.10 uur en 16.30 uur.