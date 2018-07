Sky-ploegleider Knaven schakelt tientallen 'vrijwilligers' in bij kasseienrit

"We hebben zondag gemiddeld per 600 meter kasseien één persoon langs de weg staan", zegt Knaven in gesprek met NUsport. "Sowieso staat er aan het einde van elke kasseistrook iemand met bidons en iemand met wielen. En afhankelijk van de lengte van de strook hebben we nog één, twee of drie extra mensen."

De renners moeten in de 156,5 kilometer lange negende Tour-etappe van Arras naar Roubaix over vijftien kasseistroken, de meesten bekend uit de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix. De kasseistroken variëren in lengte van 500 meter tot 2.400 meter. In totaal gaat het peloton over 21,7 kilometer aan steentjes.

Volgens Knaven is het draaiboek van zijn ploeg voor de kasseienetappe te vergelijken met het uitgebreide plan dat Team Sky twee maanden geleden maakte voor de negentiende rit van de Giro d'Italia, een plan dat later door de BBC tot in detail beschreven werd.

Froome ging in die op twee na laatste rit van de Ronde van Italië, langs het parcours geholpen door de hele begeleidingsstaf van Sky, al heel vroeg in de aanval, waardoor hij uiteindelijk meer dan 3 minuten won op Tom Dumoulin en het fundament stortte voor zijn eerste Giro-zege.

Vrijwilligers

Het plan voor de cruciale etappe van zondag in de Tour vraagt wel om wat meer mankracht. Omdat de begeleidingsstaf van Team Sky bij lange na niet groot genoeg is om zoveel mensen bij de kasseistroken te zetten, heeft Knaven meer dan drie dozijn aan 'vrijwilligers' bereid gevonden om te helpen.

"We hebben een vast groepje mensen van buiten de ploeg die ons helpt bij de voorjaarsklassiekers, dat zijn een man of acht à negen", zegt de 47-jarige ploegleider. "Zij zijn het gewend om bidons aan te geven aan de renners."

Daarnaast heeft Knaven geregeld dat er zo'n 25 mensen van het bedrijf Gyproc naar Noord-Frankrijk komen. "Dat is een sponsor van mijn junioren-meisjesploeg", doelt hij op het dit jaar opgerichte APB Junior Women Development Team, waar onder anderen zijn dochter Britt voor rijdt. "Zij krijgen een mooie dag en wat extra's terug voor het ondersteunen van onze ploeg."

Tijdverlies

De buslading aan extra ondersteuning is nodig omdat Knaven en Team Sky verwachten dat de kasseienrit een cruciale etappe gaat worden voor de klassementsrenners, en dus voor Froome.

"Naast de ploegentijdrit is dit de belangrijkste dag van de eerste Tour-week", zegt Knaven. "Als je niet met knikkende knieën aan de start staat, kun je je concurrenten in het klassement echt flink wat tijdverlies aansmeren."

Froome, die vanwege zijn vlak voor de Tour afgesloten salbumatolzaak nog steeds dagelijks wordt uitgejouwd door het (Franse) publiek, staat na de eerste acht etappes van de Ronde van Frankrijk op de twaalfde plek in het algemeen klassement, op 1 minuut en 6 seconden van geletruidrager Greg Van Avermaet.

Geraint Thomas, de 'schaduwkopman' van Sky, staat tweede op 7 seconden van het geel en is op papier een betere renner op kasseien dan Froome. Zo won de renner uit Wales in 2015 de Vlaamse semiklassieker E3 Harelbeke, die deels over de steentjes voert.

"Natuurlijk gaan we Thomas indien mogelijk ook ondersteunen. We willen hen allebei goed in het klassement houden", aldus Knaven. "Maar het is duidelijk dat Froome onze leider is, hij is onze belangrijkste man."

De negende etappe van de Tour begint zondag om 12.35 uur. De finish wordt vanwege de finale van het WK voetbal al verwacht tussen 16.10 uur en 16.30 uur.