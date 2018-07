Roosen vergeet alle pijn van valpartij door ritzege Groenewegen

"Ik hoorde een paar kilometer voor ik over de finish kwam dat Dylan gewonnen had, dat verzachtte zonder meer de pijn", zei Roosen, die geen ernstige blessures overhield aan zijn val, met een grote glimlach.

De 25-jarige Brabander is normaal gesproken de laatste man in de sprinttrein van Groenewegen, maar die rol kon hij in de achtste etappe niet vervullen omdat hij met nog 15 kilometer te gaan tegen de grond ging.

"Er viel iemand vlak voor me", aldus Roosen. "Ik ging vol in de remmen en dacht dat ik op tijd stil zou staan, maar ze kwamen van achteren op me ingereden en daardoor viel ik op m'n knieën. Toen was het voor mij klaar."

De Lotto-Jumbo-renner baalde even flink toen hij op de grond lag. "Maar ik was ook blij dat Dylan niet gevallen was en gewoon door kon rijden. Het maakt niet uit of mijn aandeel groot of klein is. Het gaat erom dat Dylan wint."

Geruststellende gedachte

Winnen deed Groenewegen in Amiens door overtuigend af te rekenen met André Greipel en Fernando Gaviria, die later door de jury nog gedeclasseerd werden.

"Een paar minuten na mijn valpartij zei ik al tegen de ploegleiders: 'Elke keer als ik val, winnen we'", aldus Roosen. "Ha, het is een geruststellende gedachte dat ik niet nodig ben. De andere jongens hebben het goed opgevangen."

Die "andere jongens" zijn de Duitser Paul Martens en de Noor Amund Gröndahl Jansen, die al het hele jaar samen met Roosen de sprinttrein van Groenewegen vormen.

"We moesten wel iets anders gaan koersen door de val van Timo", stelde Gröndahl Jansen. "Het was heel hectisch en er was veel stress, maar we konden met z'n drieën wel een beetje met elkaar communiceren in de finale. En we besloten om pas in de laatste 5 kilometer in de wind te gaan rijden."

Martens zette Gröndahl Jansen en Groenewegen af in de laatste 3 kilometer, waarna de Noor zijn kopman piloteerde tot aan de boog van de laatste kilometer. "Ik kon Dylan lang beschermen en uit de problemen houden, maar in de laatste kilometer moest hij zelf een wiel vinden", zei Gröndahl Jansen. "En hij wint, dus dat hij heeft hij heel goed gedaan."

Automatische piloot

Ploegleider Nico Verhoeven was zeer tevreden dat Groenewegen ook met een "gehandicapte sprinttrein" naar de zege wist te sprinten.

"Ze moesten improviseren met een mannetje minder, maar dat hebben ze goed opgelost. Amund en Paul zijn ook intelligente renners, die op de automatische piloot de goede beslissingen kunnen nemen in de koers."

Het is maar de vraag of Lotto-Jumbo een jaar geleden een valpartij van een belangrijke schakel uit de sprinttrein ook zo goed had kunnen oplossen.

"Dat was waarschijnlijk heel moeilijk geweest", aldus Verhoeven. "Maar Amund, Timo, Paul en Dylan rijden dit hele jaar al samen en dan voel je elkaar beter aan en krijg je veel meer automatismen. Dat zorgt ervoor dat we dit seizoen heel sterk zijn."