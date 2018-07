Woedende Greipel snapt niets van jurybesluit om hem terug te zetten

De sprinter van Lotto Soudal werd bestraft na een aanvaring tijdens de sprint met concurrent Fernando Gaviria van Quick-Step Floors, die eveneens gedeclasseerd werd door de wedstrijdleiding. Greipel leek Gaviria te hinderen, die dat beantwoordde met een lichte kopstoot.

Het duo eindigde als tweede en derde achter winnaar Dylan Groenewegen, maar gaat nu als 92e en 93e de boeken in bij de achtste rit tussen Dreux en Amiens. Peter Sagan is daardoor officieel de nummer twee en John Degenkolb de nummer drie.

"Als je sprint, kies je een lijn. Ik heb geen ogen in mijn rug en laat me door niemand aan de kant zetten", aldus een boze Greipel op Twitter over zijn straf.

De 34-jarige Duitser, die in 2016 zijn laatste van elf Tour-etappes won, vindt dat hij dubbel gestraft wordt. "Het was al moeilijk om beroofd te worden van mijn ritzege en nu neemt de jury mijn tweede plaats ook nog eens af?"

Videojury

Vlak na de finish - nog vóór het versturen van zijn tweet - had Greipel al zijn ongenoegen geuit over de manier van sprinten van Gaviria. De Lotto Soudal-renner zei te verwachten dat alleen de Colombiaan zou worden gestraft.

"Je moet hém ondervragen, want ik hield mijn lijn en hij probeerde me drie of vier keer aan de kant te duwen. Het is niet makkelijk om nog uit te wijken als je je lijn kiest", zei de Duitser.

"Hij beklaagde zich erover dat ik hem in het nauw dreef, maar het was gewoon een normale sprint. De wesdtrijdleiding moet zich nu uitspreken. Er zijn genoeg beelden en er is een videojury om te oordelen."

​Lefevere

Gaviria wilde niet reageren na de controversiële sprint met Greipel, maar Quick-Step Floors-manager Patrick Lefevere gaf wel een reactie. De 63-jarige Belg wilde geen schuldige aanwijzen.

"Greipel was niet blij met Gaviria, maar dat was andersom ook zo. Sagan ging aan en hij wist dat Gaviria aan de linkerkant zat, maar ging samen met Greipel toch naar links. Er was wel genoeg ruimte, maar toch sloten ze Gaviria in", aldus Lefevere.

"Ik kan niet zeggen dat het een foute manoeuvre van Greipel was, want in een sprint gebeurt van alles. Iedereen kiest zijn eigen was. Als er veel ruimte aan de ene kant is, zul je altijd zien dat de renners het kleine gaatje kiezen."

De Tour gaat zondag verder met een rit over ruim 156 kilometer tussen Arras en Roubaix, waarbij maar liefst vijftien kasseistroken wachten. De etappe wordt zodoende gezien als een miniuitvoering van de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix. Maandag is een rustdag.