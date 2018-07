Ploegleider Verhoeven verrast door overmacht Groenewegen in sprints

"Dylan won voor de Tour al negen keer en dat was eigenlijk ook steeds met een overtuigende voorsprong op de concurrentie, maar niemand had verwacht dat hij ook in de Tour met zo'n overmacht zou winnen", aldus ploegleider Nico Verhoeven. "Hij laat zien dat hij dit jaar een ontzettend grote stap heeft gezet."

De nu 25-jarige Groenewegen stapte in 2016 van het procontinentale Roompot-Oranje Peloton over naar WorldTour-formatie Lotto-Jumbo. Zijn nieuwe team bedacht een plan waarmee de Amsterdammer in drie jaar tot de wereldtop in het sprinten zou moeten behoren en in die opzet lijkt de ploeg geslaagd.

Bij zijn Tour-debuut in 2016 was de beste uitslag van Groenewegen een vierde plek, vorig jaar won hij in de slotrit naar Parijs al zijn eerste etappe in de Ronde van Frankrijk en dit jaar hoort hij zonder twijfel tot de allerbeste sprinters.

Vrijdag had Groenewegen in de zevende etappe meer dan een fietslengte verschil met nummer twee Fernando Gaviria, terwijl de Nederlander zaterdag overtuigend afrekende met meervoudig ritwinnaars André Greipel en Gaviria. De Duitser en de Colombiaan werden later door de jury gedeclasseerd omdat ze het tijdens de sprint met elkaar aan de stok kregen.

"Puur intrinsiek is Dylan op dit moment de snelste sprinter, dat heeft hij wel laten zien", zegt Verhoeven. "Of zoals hij het zelf vrijdagochtend zei: 'Als ik de ruimte heb om te sprinten, dan win ik'."

Boost

De overwinning van vrijdag zorgde voor een flinke dosis extra vertrouwen bij Groenewegen. "Maar niet alleen Dylan, de hele ploeg kreeg daar een boost van", aldus Verhoeven.

Die zege gaf de sprinttrein van Lotto-Jumbo ook wat meer respect in het peloton. "Dat merkte je vandaag zeker", stelt Amund Gröndahl Jansen, die zaterdag door een valpartij in de finale van Timo Roosen de laatste man was voor Groenewegen in de straten van Amiens.

"Iedereen wist voor de Tour al dat Dylan misschien wel de snelste sprinter ter wereld is, maar in de eerste twee etappes had hij slechte benen", aldus de 24-jarige Noor. "Maar nu is Dylan terug en dan weet de concurrentie: hij is de man die we moeten volgen."

Feestje

Lotto-Jumbo had bewust niet een al te groot feestje gevierd na de eerste ritzege van Groenewegen. "Het echte feesten doen we wel in Parijs. We namen vrijdagavond een biertje bij het eten en dat was het. Om half elf ging het licht uit in mijn kamer", aldus Gröndahl Jansen.

"We hadden namelijk ook voor vandaag heel veel vertrouwen in Dylan, daarom hebben we met Antwan Tolhoek de hele dag op kop van het peloton gereden."

Het zal zondag normaal gesproken geen drie op een rij worden voor Groenewegen, want de negende etappe (Arras-Roubaix, 156,5 kilometer) voert het peloton over 21,7 kilometer aan kasseistroken.

"We hebben ook ambities voor het klassement met Steven Kruijswijk en Primoz Roglic", zegt Verhoeven. "Dus we hebben ook de komende dagen nog veel te winnen."