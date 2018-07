Groenewegen trots op ploeggenoten na tweede dagsucces in Tour

De 25-jarige Amsterdammer kwam net als een dag eerder uit de rug van de andere topsprinters en had aan de meet van de achtste etappe meer dan een fietslengte voorsprong op de concurrentie.

"Heerlijk, twee zeges in twee dagen", zei de ritwinnaar in een eerste reactie. "De benen voelen elke dag beter. Het was een zware finale, met een aantal bochten. De ploeg heeft me uitstekend in positie gebracht voor de sprint. Ik ben trots op ze."

Groenewegen kwam op het juiste moment uit het wiel van Greipel, die het aan de stok kreeg met Gaviria. De Duitser leek de Colombiaan te hinderen, waarna Gaviria die actie beantwoordde met een lichte kopstoot. Beide sprinters werden voor die vergrijpen gedeclasseerd.

De Lotto-Jumbo-man had daar geen boodschap aan. "Ik zag Greipel en Gaviria met elkaar strijden en ik wist: dit is het moment. Ik ging de sprint aan en het liep goed af. Een beetje sturen, een beetje vechten."

Roosen

Groenewegen was nota bene Timo Roosen onderweg verloren. De vaste gangmaker was op 15 kilometer van de streep betrokken bij een valpartij en raakte achterop. Nu waren het de Duitser Paul Martens en de Noor Amund Gröndahl Jansen die het langst in zijn buurt bleven.

"Het is elke keer lastig om mij in een goede positie te brengen, maar de ploeg doet dat perfect. Ze vertrouwen op mijn sprint", aldus Groenewegen.

De sprinter durft nog niet al te ver naar de toekomst te kijken. "Eerst is zondag de kasseienrit, die erg zwaar wordt voor de klassementsrenners. We zien wel hoe het verder loopt."

Groenewegen is pas de derde Nederlander die twee etappes op rij wint in de Ronde van Frankrijk. Joop Zoetemelk (1976) en Jan Raas (1978) gingen hem voor.