Groenewegen imponeert met tweede ritzege op rij in Tour de France

Groenewegen bleef in de ontknoping van de vrij saaie rit over 181 kilometer met een krachtige sprint onder anderen André Greipel (tweede) en Fernando Gaviria (derde) voor. Dat duo werd door de organisatie vanwege een aanvaring echter teruggezet in de daguitslag, waardoor Peter Sagan officieel tweede werd en John Degenkolb de nummer drie is.

Vrijdag had de 25-jarige Groenewegen al indruk gemaakt door met overmacht naar de winst te sprinten in de zevende etappe. Na de overwinning op de Champs-Élysées van vorig jaar was dat zijn tweede dagsucces in de Tour en nu staat hij dus op drie.

Groenewegen is de eerste Nederlander met twee opeenvolgende ritzeges in de Tour sinds Jan Raas in 1978. Twee jaar daarvoor was Joop Zoetemelk ook twee dagen achtereen de beste.

In de top van het klassement viel alleen Julien Alaphilippe (Quick-Step Floors) weg. Hij was in de slotfase betrokken bij een valpartij en zakte van de vierde na de achttiende plaats. Bauke Mollema (zeventiende op 1.22 van geletruidrager Greg Van Avermaet) is nog steeds de beste Nederlander, voor Tom Dumoulin (negentiende op 1.27).

De Tour gaat zondag verder met een rit over ruim 156 kilometer tussen Arras en Roubaix, waarbij liefst vijftien kasseistroken wachten. De etappe wordt zodoende gezien als een mini-uitvoering van de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix. Maandag is een rustdag.

Cynisch applaus

De etappe van Dreux naar Amiens begon zaterdag erg rustig, al deed zich in de eerste kilometers wel een opmerkelijk incident voor. Bora-Hansgrohe-renner Marcus Burghardt demareerde, zag dat hij niemand meekreeg, ging vervolgens langs de kant van de weg staan en gaf het passerende peloton een cynisch applaus.

Met nog zo'n 140 kilometer te gaan was er op de Franse feestdag 'Quatorze Juillet' dan toch een geslaagde vluchtpoging en twee Nederlanders waren erbij betrokken. Laurens ten Dam (Team Sunweb) en Minnaard (Wanty-Groupe Gobert) kregen Grellier (Direct Energie) met zich mee.

Ten Dam liet zich - waarschijnlijk vanwege teamorders - al snel weer terugzakken, maar Minaard en Grellier bleven vooruit en kregen een maximale voorsprong van zo'n 6 minuten. Met minder dan 100 kilometer voor de boeg liep die marge door het werk van de sprintersploegen terug.

Vooral Lotto-Jumbo (uiteraard voor Groenwegen), Quick-Step Floors (Gaviria) en Lotto Soudal (Greipel) zorgden ervoor dat het peloton langzaam maar zeker naderde, al duurde het lang voordat het gat dicht was.

Valpartij

Op zo'n 15 kilometer van de finish kregen de vluchters bovendien wat meer lucht door een valpartij in het peloton, waarbij onder anderen Lotto-Jumbo-kopman Steven Kruijswijk, Groenewegens helper Timo Roosen (ook Lotto-Jumbo), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Daniel Martin (UAE Team Emirates) en Alaphilippe (Quick-Step Floors) betrokken waren.

De meeste slachtoffers keerden voor de finale weer terug in het peloton, maar dat gold niet voor Martin en Alaphilippe. Martin is door het tijdverlies nu de nummer 31 van het klassement op 2.47 van Van Avermaet en Alaphilippe duikelde dus uit de top tien.

In de slotkilometers was het alsnog gedaan met het avontuur van eerst Minnaard en daarna Grellier, waarna de renners zich opnieuw opmaakten voor een massasprint. Daarin toonde Groenewegen wederom zijn klasse door met een krachtige versnelling alle topsprinters achter zich te laten.