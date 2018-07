Ploegleider Katusha haalt keihard uit naar 'egoïst' Kittel

"Ik heb niet voor Kittel gekozen. Hij is een egoïst", windt Konyshev er zaterdag in gesprek met L'Equipe geen doekjes om.

"We betalen hem dik, maar hij is alleen maar in zichzelf geïnteresseerd. Voor de ploegentijdrit rondom Cholet hadden we een teambespreking. Tijdens de briefing zat hij echter met zijn telefoon te spelen, om me duidelijk te maken dat ik niet zijn aandacht kon trekken."

Kittel kwam afgelopen winter over van Quick-Step Floors, maar beleeft vooralsnog een uiterst teleurstellend seizoen in dienst van Katusha-Alpecin. Hij won alleen twee etappes in Tirreno-Adriatico.

Vijf etappes

De dertigjarige Duitser slaagt er in deze Ronde van Frankrijk tot dusver niet in zijn oude vorm te hervinden. Hij kwam in de massasprints niet verder dan een derde en vijfde plaats.

Kittel was vorig jaar nog de grote man in de Tour de France. Hij schreef maar liefst vijf etappes op zijn naam en deed dat meestal door de nummer twee een fietslengte achter zich te houden.

De voormalig renner van onder meer het huidige Team Sunweb gaf in aanloop naar de Tour de France al tegenover Südkurier te kennen dat hij niet verwachtte die prestatie dit jaar te evenaren.

"Het begin van het jaar was zwaar en ik was niet zo succesvol als dat ik gehoopt had. Toch heb ik het gevoel dat ik op de goede weg ben. Natuurlijk had ik graag een paar koersen meer gewonnen. Maar anderzijds denk ik ook niet dat ik het op veel plekken heb laten liggen. Het is ook niet makkelijk om in een relatief korte tijd, een perfecte sprinttrein op de rails te zetten", zei hij destijds.