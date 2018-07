Groenewegen rekent in Chartres af met druk en critici

De radio in het oor van Robert Gesink was oorverdovend stil. Het duurde en het duurde, maar 300 meter voor de finish - en twee minuten nadat Groenewegen over de streep was gekomen - kreeg de renner van Lotto-Jumbo het verlossende woord. "Dylan was al bijna klaar met douchen, maar toen hoorde ik toch ook dat hij had gewonnen", aldus Gesink met een grote glimlach tegen NUsport.

De 32-jarige klimmer hoefde vrijdag geen arbeid te verrichten, nadat hij eerder deze Tour wel al kilometers lang op kop van het peloton en in dienst van Groenewegen reed. Vooral in de eerste etappe moest Gesink flink aan de bak, want dat was de rit waarin zijn Amsterdamse ploegmaat de eerste Nederlandse geletruidrager sinds Erik Breukink in 1989 moest worden.

Het liep anders. Groenewegen voelde aan het begin van de belangrijkste koers van het jaar geen power in zijn benen en kwam in de eerste drie massasprints niet verder dan een zesde (eerste etappe), 32e (tweede etappe) en vierde plaats (vierde etappe).

"Veel mensen bekritiseerden me in die eerste paar dagen", aldus Groenewegen na zijn zege. "Ik was zelf natuurlijk ook gefrustreerd dat ik niet had gewonnen. Vrijdag voelde ik me heel goed en het is fijn dat ik heb kunnen antwoorden met mijn benen."

Perfect

Groenewegen boekte in Chartres een overtuigende zege door met meer dan een fietslengte verschil af te rekenen met tweevoudig ritwinnaars Fernando Gaviria en Peter Sagan.

"Dit was de sprint die we wilden hebben", zegt Lotto-Jumbo-ploegleider Nico Verhoeven. "Het was ook een sprint die Dylan het beste ligt; licht oplopend in de laatste honderden meters. En hij kwam in een positie dat hij 300 meter voor de streep aan kon gaan en zijn eigen sprint kon rijden, dat was perfect. We zijn heel blij dat we op de valreep van het einde van de eerste week een rit hebben gewonnen."

De ploegleiding van de enige Nederlandse formatie in de Tour ontkent niet dat er deze Tour veel druk op Groenewegen lag. De sprinter bewees vorig jaar in de slotrit naar Parijs dat hij een rit kan winnen in de Ronde van Frankrijk en door zijn successen in 2018 (negen zeges voor de Tour) waren de verwachtingen alleen nog maar groter geworden.

"Natuurlijk speelde de druk mee in de eerste dagen van de Tour", stelt Richard Plugge, de algemeen directeur van Lotto-Jumbo. "Iedereen stond voor de eerste etappe bij onze teambus, omdat Dylan het wel 'even' ging doen. Maar zo makkelijk is het niet, want het is hier elke dag een WK voor sprinters."

Verhoeven: "Het knaagt aan een ploeg die een topsprinter in huis heeft als het niet lukt bij de eerste drie kansen. Maar we wisten dat de beloning een keer zou komen."

Pushen

Binnen de ploeg bleven ze er bij Groenewegen op hameren dat de vorm goed was en dat de resultaten vanzelf zouden komen. "Je kon zien dat hij ook al goede sprints reed in de eerste paar dagen", aldus Gesink. "Dus we bleven hem pushen door te zeggen: weet je wel hoe goed je eigenlijk bent? Maar Dylan weet dat heel goed en dat kwam er vrijdag uit."

Groenewegen haalde vooral veel vertrouwen uit de ploegentijdrit van maandag, toen hij voelde dat de kracht weer terugkwam in zijn benen, en de vierde etappe van dinsdag, toen hij het gevoel dat hij gewonnen had als hij niet ingesloten had gezeten in de sprint.

"Dylan had heel veel vertrouwen de afgelopen dagen", zegt Verhoeven. "In de ploegentijdrit voelde hij dat zijn goede gevoel van dit seizoen weer terugkwam en dat hij klaar was om sprints te winnen."

In Chartres, hemelsbreed minder dan 100 kilometer van Parijs, kwam de bevestiging. "Dit is onbeschrijflijk, een enorme opluchting", aldus Plugge. "Dylan laat het zien, en hoe. Er zat meer dan een fietslengte tussen hem en Gaviria. Dit smaakt uiteraard naar meer, zaterdag gaan we voor zege nummer twee."

De achtste etappe van zaterdag voert over 181 vrijwel vlakke kilometers van Dreux naar Amiens. De start is om 11.35 uur, terwijl de finish in verband met de troostfinale op het WK voetbal al tussen 15.35 uur en 16.00 uur verwacht wordt.