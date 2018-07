'Groenewegen bewijst dat hij misschien wel snelste sprinter in peloton is'

"Dylan laat zien dat hij misschien wel de snelste sprinter van het peloton is als hij de vrijheid heeft om te spurten", aldus Timo Roosen, die als 'lead-outman' het laatste wagonnetje is in de sprinttrein van Groenewegen.

De 25-jarige Amsterdammer rekende vrijdag in de massasprint in de straten van Chartres overtuigend af met Fernando Gaviria en Peter Sagan, die beiden al twee ritzeges achter hun naam hebben staan deze Tour.

Groenewegen nam zo revanche voor zijn mindere optredens in de vorige drie massasprints, waarin hij achtereenvolgens zesde (eerste etappe), 32e (tweede etappe) en vierde (vierde etappe) werd. Voor Roosen was het geen verrassing dat zijn kopman de matige Tour-start achter zich liet in de zevende rit.

"Hij heeft eerder dit seizoen, bijvoorbeeld in Parijs-Nice, al aangetoond dat hij kan winnen van de hele sprinttop, dus waarom zou hij het ook niet in de Tour kunnen? Het is jammer dat hij aan het begin van deze ronde wat minder was, maar nu laat hij zien dat hij het nog steeds heeft. En dat wisten wij als ploeg eigenlijk al."

"Natuurlijk was het frustrerend dat het de eerste sprints niet lukte, ook voor hem. Maar ik kon hem niks verwijten, want ik weet hoeveel hij ervoor gedaan heeft. Het was wachten op dat hij weer wat beter zou zijn, want we wisten dat er nog genoeg kansen op een zege kwamen."

Speciaal

De voorbereiding op de sprint in Chartres verliep niet vlekkeloos, want in de laatste twee kilometer raakte Groenewegen het wiel van Roosen kwijt.

"De smalle rotonde op twee kilometer van de streep was een belangrijk punt, maar daar werd Dylan een beetje weggedrukt", aldus Roosen. "Ik keek om en zag hem niet meer zitten, maar uiteindelijk had hij het goede spoor en heeft hij het met veel power afgemaakt."

Groenewegen boekte vorig jaar in de laatste etappe op de Champs-Élysées zijn eerste ritzege in de Tour. "Dat was heel speciaal, want de slotrit in Parijs is een soort WK voor sprinters", aldus Roosen. "Dat hij dit jaar weer een etappe wint, is een heel mooie bevestiging."

Groenewegen boekte vrijdag alweer zijn tiende zege van het seizoen. Van de renners uit een WorldTour-ploeg hebben alleen Elia Viviani (veertien) en Alejandro Valverde (elf) vaker een overwinning mogen vieren in 2018.

Groenewegen won dit jaar onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne, de tweede etappe in Parijs-Nice en drie etappes in de Ronde van Noorwegen. De renner van Lotto-Jumbo krijgt zaterdag de kans op zege nummer elf, want de achtste etappe van de Tour heeft wederom een vlak parcours.