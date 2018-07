Afgetekende sprintzege in Tour smaakt naar meer voor Groenewegen

Groenewegen versloeg in Chartres de Colombiaan Fernando Gaviria, deze Tour al goed voor twee ritzeges, met een volle fietslengte. Hij vierde zijn zege met de vinger voor de mond, als antwoord op eerdere kritiek. "Ik had even tijd nodig en je ziet wat er gebeurt."

Voor de 25-jarige sprinter is het zijn tweede dagsucces in de Tour. Vorig jaar zegevierde hij in de slotetappe op de Champs-Élysées.

"Parijs was heel mooi vorig jaar, maar ik merk dat er nu veel meer druk op zit", zei de renner van Lotto-Jumbo bij de NOS vlak voordat hij voor de huldiging het podium op mocht. "De eerste dagen waren de benen superslecht, maar ik voelde de afgelopen dagen al dat het de goede kant op ging."

Timing

Groenewegen werd zaterdag in de openingsetappe teleurstellend zesde en kwam een dag later, na te zijn opgehouden door een valpartij, helemaal niet in het stuk voor. Na zijn vierde plaats dinsdag in Sarzeau had hij al het gevoel dat er eigenlijk meer in had gezeten.

"Maar toen was de timing nog niet goed, dat was vandaag gelukkig anders. Iedereen fietst hier op het hoogste niveau, ik in het begin nog niet. Gelukkig is de power nu terug. Ik ben het hele seizoen al goed en dit is daar een mooie bevestiging van."

Groenewegen leek aanvankelijk een beetje ingesloten te raken, maar kwam er precies op het juiste moment uit. "Ik zat achter Alexander Kristoff. Hij zette aan en ik heb gewacht op het juiste moment om erlangs te gaan. Dit geeft veel vertrouwen."

Complimenten

De sprinter kreeg op weg naar de huldiging de complimenten van geletruidrager Greg Van Avermaet en Peter Sagan, die zijn groene trui kwam ophalen. "Good job, zeiden ze achter het podium."

Gezien de overmacht waarmee Groenewegen vrijdag won in Chartres en het aantal sprinterskansen dat nog gaat komen deze Tour, zit er voor de Nederlander mogelijk nog meer in het vat.

"Ik hoop dat er nu meer ritzeges komen. Vanavond gaan we dit even vieren en dan volgt er morgen hopelijk weer een kans", doelt hij op de eveneens vlakke etappe die zaterdag op het programma staat.

Het peloton rijdt op de Franse nationale feestdag Quatorze Juillet over 181 kilometer van Dreux naar Amiens. Onderweg liggen slechts twee klimmetjes van de vierde categorie, die de sprinters normaal gesproken niet zullen verontrusten. In verband met de troostfinale op het WK voetbal staat de finish al gepland rond 15.45 uur.