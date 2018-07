Groenewegen sprint met overmacht naar zege in langste Tour-etappe

Groenewegen klopte tweevoudig etappewinnaar Fernando Gaviria in een lange sprint. Wereldkampioen Peter Sagan, die eveneens twee ritten wist te winnen in deze Tour, legde beslag op de derde plek.

Het is voor de 25-jarige Amsterdammer zijn tweede etappezege in de Tour van zijn carrière. Vorig jaar was hij de snelste in de slotrit naar de Champs-Élysées. Dit seizoen staat zijn teller op tien overwinningen.

De zege is een enorme opsteker voor Groenewegen, want in de eerdere massasprints deze ronde gaf hij niet thuis. In de eerste etappe kwam hij niet verder dan de zesde plek en een dag later kon hij niet meesprinten omdat hij werd opgehouden achter een valpartij. In de vierde etappe moest hij genoegen nemen met de vierde plek.

De Belg Greg Van Avermaet behoudt de leiding in het algemeen klassement, waarin zich geen verschuivingen voordeden. De Nederlandse kopmannen Bauke Mollema, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk eindigden veilig in het peloton en blijven respectievelijk achttiende, negentiende en twintigste in het klassement.

Waaiers

Met 231 kilometer was de rit tussen Fougères en Chartres de langste etappe van de 105e editie van de Tour. Omdat er onderweg slechts één beklimming van vierde categorie was opgenomen, was het wachten op de onvermijdelijke massasprint op de finishplek die zo'n zeventig kilometer ten zuidwesten van Parijs ligt. De saaie etappe werd in een traag tempo verreden van gemiddeld 40,3 kilometer per uur en eindigde pas een halfuur na het traagste tijdschema.

De Fransman Yoann Offredo van de bescheiden ploeg Wanty-Groupe Gobert ging al vroeg solo in de aanval. Ondanks een maximale voorsprong van ruim acht minuten - de grootste marge die een kopgroep deze Tour wist te bemachtigen - werd hij op negentig kilometer van de streep al ingerekend.

Het tempo in het peloton werd namelijk flink opgeschroefd toen de wind van de zijkant stond. De meute viel in drie waaiers uiteen, met de winnaar van donderdag Daniel Martin, Groenewegen en de Britse sprinter Mark Cavendish in de laatste waaier.

De verschillende waaiers kwamen al snel weer bijeen. Dat was voor Laurent Pichon het sein om net als een dag eerder ten aanval te trekken.

De Fransman van Fortuneo kreeg bij zijn solo nauwelijks meer dan twee minuten voorsprong, maar kwam net als donderdag als eerste over de streep bij de tussensprint. Met iets meer dan 35 kilometer te gaan kwam ook zijn ontsnappingspoging ten einde.

Bonifcatieseconden

Daardoor kon het peloton om de bonificatieseconden strijden bij de bonussprint. Van Avermaet kwam als eerste over de streep en verstevigde zijn leiding in het klassement met drie seconden.

In de laatste drie kwartier van de etappe probeerde niemand de massasprint meer te voorkomen. Gaviria ging de sprint van kop aan en Groenewegen begon vanaf circa zevende positie. Hij reed iedereen voorbij en klopte de Colombiaan met twee fietslengtes verschil.

Zaterdag staat er opnieuw een rit voor de sprinters op het programma. Het peloton legt op Quatorze Juillet 181 kilometer af tussen Deux en Amiens.