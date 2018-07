Geschke hoopt dat ploeg Dumoulin alle pech gehad heeft in Tour

"Alles ging goed in de eerste vier dagen van de Tour, maar woensdag verloren we Michael door ziekte en nu dit tijdverlies van Tom", aldus Geschke in gesprek met NUsport. "Ik hoop dat dit alle pech is die we deze Tour krijgen."

Met nog zo'n 5,5 kilometer te gaan in de zesde rit met aankomst op de korte maar lastige Mûr-de-Bretagne raakte Dumoulin het achterwiel van Romain Bardet, waardoor er een spaak in zijn voorwiel brak.

Geschke schoot zijn kopman direct te hulp door zijn voorwiel af te staan, maar ondanks steun van drie andere ploegmaats was het een kansloze missie voor Dumoulin om het peloton in volle finale nog bij te halen. De Limburger kwam 53 seconden na winnaar Daniel Martin over de streep en kreeg daarbovenop nog 20 seconden tijdstraf voor stayeren achter de ploegleidersauto.

"We waren voor onze positie aan het vechten, maar het was weer superhectisch", verzuchtte Geschke. "Het is elke dag hetzelfde; je hebt het gevoel dat je alle mogelijke risico's neemt, maar dan nog zit je pas op de tachtigste positie in het peloton. Je kunt dat gevecht niet goed zien op de tv-beelden vanuit de helikoper, maar het is echt knettergek."

Grote teleurstelling

Dumoulin duikelde door zijn tijdverlies op de Mûr-de-Bretagne van de zevende naar de negentiende plek in het algemeen klassement. Zijn achterstand op geletruidrager Greg Van Avermaet is nu 1 minuut en 23 seconden.

De Giro-winnaar van vorig jaar zag bovendien dat concurrenten als Rigoberto Urán, Jakob Fuglsang, Richie Porte, Mikel Landa, Adam Yates en Chris Froome hem voorbijgingen in het de algemene rankschikking.

"Dit was een etappe waarin we niet verwachtten dat we tijd zouden verliezen, dus het is een heel grote teleurstelling", stelde Geschke. "Maar het had nog erger kunnen zijn, want het scheelde niet veel of Tom was gevallen toen zijn spaak brak."

Ploegleider Luke Roberts baalde ook stevig van de pech voor Dumoulin. "Tom kreeg op de slechtst denkbare plek te maken met materiaalproblemen. Het is een zeer ongelukkige situatie."

Vrijdag staat de langste etappe van deze Tour op het programma. De renners moeten 231 kilometer afleggen tussen Fougères en Chartres. Het vlakke parcours lijkt gemaakt voor een massasprint. De start van de rit is om 12.05 uur, de finish wordt verwacht tussen 17.20 uur en 17.50 uur.