Martin hoopte dat zijn vrouw niet spontaan zou bevallen na ritzege in Tour

De 31-jarige Ier hoopte dat zijn vrouw niet al te zeer had meegeleefd bij het zien van zijn flitsende demarrage op de verraderlijke klim. "Mijn eerste gedachte was: ik hoop dat de vliezen van mijn vrouw nu niet gebroken zijn", zei de ritwinnaar, die in oktober vader hoopt te worden, met een glimlach.

De overwinning van Martin gold niet als een grote verrassing. In 2015 eindigde hij op de Mûr-de-Bretagne als tweede achter de Fransman Alexis Vuillermoz. Zijn tot aan deze Tour enige ritzege boekte hij in 2013 in een bergetappe in de Pyreneeën.

Martin voelde dat zijn benen sterk waren en hij lette goed op tijdens de eerste beklimming van het 2 kilometer lange klimmetje, op 16 kilometer van het einde. "Ik zag toen dat iedereen al behoorlijk aan zijn limiet zat."

Vertrouwen

Van die wetenschap profiteerde hij toen de Mûr-de-Bretagne vlak voor de eindstreep opnieuw opdoemde. "Ik moest het gewoon proberen en vertrouwen op mijn benen. Helpers had ik al niet meer. Ik ben er vol voor gegaan."

Nu Martin zijn eerste ritzege in deze Tour te pakken heeft, kijkt hij vooruit naar de komende dagen. "Het is een fantastisch gevoel om een etappe te winnen. Mijn Tour is daarmee al geslaagd, maar ik wil wel degelijk ook een goed algemeen klassement rijden."

De Ier bezet in de stand de 21e plaats, een kleine anderhalve minuut achter het geel van Greg Van Avermaet. "Ik pak vandaag in ieder geval wat seconden terug op de andere renners. Deze zege geeft me heel veel vertrouwen."