Kruijswijk opgelucht dat schade beperkt blijft op Mûr-de-Bretagne

"In de laatste afdaling hoorde ik alleen maar gevloek en getier over mijn oortje en piepende remmen en slippende banden. Dan moet je vooral naar voren blijven kijken en zorgen dat je er zelf niet bij komt te liggen'', zei Kruijswijk voor de camera van de NOS.

Kruijswijk hoorde daar dat zijn landgenoot en één van de topfavorieten voor de eindzege Tom Dumoulin door materiaalpech aanzienlijk meer tijd had verloren.

"Vooral het rondje na de eerste doorkomst over de 'Mûr' was lastig. We maakten nog een lus over smalle wegen, daar was het bijna net zoveel strijd als op de klim zelf om van voren te blijven", aldus Kruijswijk.

"Dat was het spelletje: zorgen dat je bij het begin van de klim van voren zit en dan zo hard mogelijk omhoog. Ik verloor alleen op het einde een beetje de aansluiting."

Sprinters

Kruijswijk steeg in het algemeen klassement naar de twintigste plaats. Zijn achterstand op geletruidrager Greg Van Avermaet bedraagt 1.26 minuten.

Vrijdag staat de langste rit van deze Ronde van Frankrijk op het programma. Het parcours van Fougères naar Chartres is grotendeels vlak en dus lijkt het woord weer aan de sprinters.

De klassementsrenners moeten deze week nog één keer aan de bak. Zondag moet het peloton op weg naar Roubaix over 21,7 kilometer aan kasseistroken.

Kruijswijk kent vooralsnog geen gelukkig huwelijk met de Tour. Hij eindigde eerder als 15e (2014), 21e (2015) en 33e (2012) in de grootste en belangrijkste koers van het jaar.