Dumoulin heeft 'klotegevoel' na tijdverlies door gebroken spaak

"Ik reed op zo'n 5 kilometer van de streep tegen het achterwiel van Romain Bardet aan en daarom brak er een spaak in mijn voorwiel", zei een balende Dumoulin bij de bus van Team Sunweb na de finish op de Mûr-de-Bretagne. "Er was een beweging in het peloton en ik kon het wiel voor me niet meer ontwijken."

Ploegmaat Simon Geschke was snel bij Dumoulin en gaf hem zijn wiel. "Mijn eerste gedachte was: shit", stelde de Limburger. "Daarna dacht ik zo snel mogelijk aan een wielwissel. Ik wist niet hoe ver onze ploegleidersauto achter ons zat, maar Simon stopte direct. Daarna was het zo hard mogelijk naar de finish rijden, maar ik wist toen al dat ik aardig wat tijd zou gaan verliezen."

Dumoulin kwam 53 seconden na winnaar Daniel Martin over de streep en kreeg een uur na de finish ook nog een tijdstraf van twintig seconden, omdat hij in zijn achtervolging achter de ploegleidersauto van Sunweb had gestayerd.

"Ik heb nu natuurlijk een klotegevoel", stelde de Giro-winnaar van vorig jaar, die in het klassement zakte naar de negentiende plaats op 1 minuut en 23 seconden van geletruidrager Greg Van Avermaet. "Ik voelde me goed vandaag, maar door de materiaalpech was het zo hard mogelijk achtervolgen tot de finish en hopen dat we de schade konden beperken."

Pech

In de eerste vijf etappes van de Tour bleef Dumoulin juist gevrijwaard van pech, terwijl een flink aantal van zijn concurrenten al tijd verloor door een valpartij of andere problemen.

"We wisten dat we de eerste vijf dagen wat geluk hebben gehad en we wisten ook dat de pech ons elk moment kon gaan vinden. Dat is vandaag gebeurd, het is wat het is", aldus de wereldkampioen tijdrijden. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld. We staan er nog steeds niet heel slecht voor, maar ik had natuurlijk graag hoger gestaan in het klassement."

Vrijdag staat de langste rit (231 kilometer) van deze Ronde van Frankrijk op het programma. Het parcours van Fougères naar Chartres is grotendeels vlak en dus lijkt het woord weer aan de sprinters.

De klassementsrenners moeten deze week nog één keer aan de bak. Zondag moet het peloton op weg naar Roubaix over 21,7 kilometer aan kasseistroken.