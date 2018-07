Mollema: 'Lekker dat ik mee kon sprinten in wiel Valverde'

"Het geeft absoluut een goed gevoel dat ik hier zevende ben geworden", zei Mollema bij de bus van Trek-Segafredo na de finish op Mûr-de-Bretagne. "Ik heb geen tijd verloren, dat was het eerste doel. En ik ben ook blij met mijn benen, de power was goed."

De Groninger eindigde op de lastige slotklim op drie seconden van winnaar Daniel Martin. In zijn groepje zaten ook klassementsrenners als Richie Porte, Nairo Quintana, Mikel Landa en Vincenzo Nibali. Titelverdediger Chris Froome zat daar weer vijf seconden achter, terwijl Tom Dumoulin door materiaalpech meer dan een minuut verspeelde.

"Het was lekker om even mee te sprinten vandaag", zei Mollema. "Ik zat in een goed wiel, namelijk in dat van Alejandro Valverde, maar ik zat net niet perfect achter hem. Anders had ik misschien vierde kunnen worden, maar mijn positie in de daguitslag doet er eigenlijk niet heel veel toe."

Frisser

De Nederlander begon donderdag een stuk verder van voren aan de slotklim dan een dag eerder. Toen moest hij in de laatste, stijgende kilometer nog veel plekken goedmaken. Hij eindigde woensdag als 25e in Quimper.

"Het was weer chaotisch in de finale, het was vechten voor je positie. Maar dat ging eigenlijk heel goed met de ploeg. We zaten steeds met drie of vier man bij elkaar bij de eerste dertig. De mannen hebben me dus heel goed afgezet en misschien begon ik daardoor ook wel wat frisser aan de slotklim dan gisteren", aldus Mollema.

"Vervolgens was het volle bak naar boven rijden op de Mûr-de-Bretagne. Ik zag om me heen heel veel mannen die moesten passen, het gaf me wel moraal dat ik hen kon inhalen. Al met al was het gewoon weer een goede dag."

Klassement

De altijd nuchtere Mollema benadrukte wel dat zijn goede vorm van woensdag en donderdag niet veel zegt over volgende week, wanneer de renners voor het eerst het hooggebergte in zullen gaan.

"Mijn vorm is goed, de benen voelen goed, maar het was vandaag maar een klimmetje van 2 kilometer. Een lange klim is weer heel wat anders, we gaan volgende week pas zien hoe ik me daar voel", zegt de renner.

"Ik heb de ervaring, dus weet ik wanneer het er echt om gaat in een grote ronde. En dat is nu nog niet. In de bergen wordt er straks met minuten gesmeten. Ik ben blij met hoe het tot nu toe loopt deze Tour, maar ik sta nu achttiende in het klassement (op 1.18 minuut van het geel, red.) en dat moet de komende weken nog wel wat beter worden."