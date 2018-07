De achtste etappe van deze Tour de France is vlak en gaat over 181 kilometer van Dreux naar Amiens. Zeker op Quatorze Juillet, de nationale feestdag, hopen de Fransen op een sprintzege van Arnaud Démare, maar de kans is groter dat Dylan Groenewegen of de Colombiaan Fernando Gaviria toeslaat. Volg de etappe in dit liveblog.