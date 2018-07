Ritwinnaar Sagan blij dat hij kon profiteren van werk Van Avermaet

"Ik had geluk, want Colbrelli kwam erg dichtbij. Ik denk dat Van Avermaet te vroeg aanging en de sprint daardoor erg goed aantrok voor Colbrelli en mij", zei de 28-jarige Slowaak in een eerste reactie.

Van Avermaet haalde in de hectische slotkilometer Philippe Gilbert terug, waarna de klassementsleider met wind tegen opvallend genoeg veel te vroeg de sprint aanging.

Sagan en Colbrelli konden uit zijn wiel komen en sprintten zij-aan-zij om de dagzege. Sagan had de langste adem en klopte de Italiaan met twee fietslengstes verschil.

Tweede overwinning

De laatste kilometers in Bretagne waren erg lastig, met veel draaien en keren op smalle wegen, maar dat was volgens Sagan juist in zijn voordeel.

"Mijn ploeggenoten hebben goed werk geleverd door me vooraan af te zetten voor de slotklim. Team Sky ging vol gas en toen kwam Gilbert eroverheen. We wisten hem terug te pakken en daarna kon ik gelukkig de sprint winnen."

Het was voor Sagan zijn tweede overwinning in deze Tour en de tiende in zijn carrière. Hij won al vijf keer het eindklassement om de groene trui. Vorig jaar werd Sagan uit de Tour gezet nadat hij in de sprint Mark Cavendish ten val bracht.

Donderdag heeft Sagan opnieuw kans op de dagzege. Na een rit van 181 kilometer ligt de finish boven op de steile Mûr-de-Bretagne.