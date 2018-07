Dumoulin ziet af in 'heel lastige' vijfde etappe Tour de France

"Goh, het was echt een heel lastige dag", verzuchtte Dumoulin in finishplaats Quimper. "Op tv zag het er waarschijnlijk vrij gecontroleerd uit, maar in het peloton was het allesbehalve gecontroleerd op je positie zitten. Het was afzien, ook omdat er de hele dag hard gereden werd om de kopgroep terug te pakken."

In de laatste honderd kilometer van de 204,5 kilometer lange etappe in het noordwesten van Frankrijk moesten de renners vijf klimmetjes van derde of vierde categorie over. In de laatste kilometer ging het bovendien met 4,8 procent omhoog op wat niet meer dan een landweggetje was.

"De wegen waren supersmal in de finale. Je kunt er gedachtes bij hebben of het nodig is om een Tour-peloton daar in de eerste week overheen te sturen", zei Dumoulin, die in dezelfde tijd als winnaar Peter Sagan als 27e over de streep kwam, met een flauwe glimlach.

"Het was heel hectisch en ik moest goed gepositioneerd blijven om niet in de problemen te komen. Ik kan best hard fietsen, maar hard fietsen vanaf positie vijftig heeft niet zoveel zin."

"Het positioneren met mijn ploeggenoten ging op zich vrij aardig. Niet altijd super, maar dat is ook wel heel moeilijk op zo'n parcours. Al met al ben ik wel tevreden, we zijn weer een dagje dichter bij Parijs."

Matthews

Team Sunweb, de ploeg van Dumoulin, had de vijfde etappe eigenlijk omcirkeld om met sprinter Michael Matthews voor de ritzege te gaan, maar de Australiër moest woensdagochtend ziek opgeven.

"Het was vandaag voor Michael een heel mooie kans om de winst te gaan. Als je naar de uitslag kijkt, dan hoort hij daar gewoon tussen te staan", baalde Dumoulin.

De Limburger vindt het ook voor zijn eigen klassementsambities erg jammer dat de winnaar van het puntenklassement van de Tour van vorig jaar er niet meer bij is.

"We gaan Michael heel erg missen de komende weken. Hij was ook mee om mij te helpen in de bergen. Op zijn goede dagen kan hij echt heel lang mee bergop. En hij is een sfeermaker in de ploeg. We waren met acht musketiers in de Tour en het is altijd jammer als er eentje naar huis moet."

Dumoulin, die niet de kamergenoot was van Matthews, is er niet bang voor dat ook hij ziek wordt. "Ik voel me op dit moment gewoon goed. Maar als je ziek wordt, word je ziek. Daar doe je niks aan."

De Tour gaat donderdag verder met de zesde etappe van Brest naar de top van de Mûr-de-Bretagne (181 kilometer). In de laatste 2 kilometer gaat het gemiddeld 6,9 procent omhoog.