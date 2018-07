Sagan wint heuveletappe en boekt tweede ritzege in deze Tour de France

Het is voor de Slowaakse wereldkampioen zijn tweede zege deze Tour. De renner van BORA-hansgrohe was eerder de snelste in de tweede etappe.

In Quimper bleef Sagan in de eindsprint bergop de Italiaan Sonny Colbrelli voor. De Belg Philippe Gilbert legde beslag op de derde plaats.

Een andere Belg, Greg Van Avermaet, blijft leider in het algemeen klassement. De geletruidrager kwam als zevende over de streep. Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Steven Kruijswijk - de Nederlandse troeven in het klassement - eindigden bij de eerste 38 renners die in dezelfde tijd als Sagan werden geklasseerd.

Het is voor de 28-jarige Sagan de tiende keer in zijn carrière dat hij een Tour-etappe wint. Tussen 2012 en 2016 won hij vijf jaar op rij het eindklassement van de groene trui.

Bolletjestrui

Michael Matthews, de groenetruiwinnaar van vorig jaar, ging wegens ziekte niet van start. De Australiër was een kanshebber op de dagzege en een belangrijke knecht van Dumoulin. De dinsdag gevallen Belg Tiesj Benoot begon ook niet aan de vijfde etappe en na een vroege valpartij kon de Kroaat Robert Kiserlovski niet verder rijden, waardoor er nog 170 renners in koers zijn.

In de 204,5 kilometer lange rit langs de kust van Bretagne kwamen de renners vijf beklimmingen tegen. Er ontstond kort na de start in Lorient een kopgroep van zeven man, die voornamelijk geïnteresseerd waren in het veroveren van de bolletjestrui.

Die ging uiteindelijk naar de Let Toms Skujins, die onderweg vier bergpunten verzamelde, net als de Franse routinier Sylvain Chavanel. De renner van Trek-Segafredo deed dat echter op hoger gecategoriseerde klimmen en is daardoor de nieuwe leider in het bergklassement.

Bonificatieseconden

BMC, de ploeg van geletruidrager Greg Van Avermaet, achterhaalde met nog twaalf kilometer te gaan Skujins en Lilian Calmejane, die als laatsten over waren gebleven van de oorspronkelijke kopgroep. Dat deden ze vlak voor de bonussprint, waar Julian Alaphilippe (de nummer vijf van het klassement) drie bonificatieseconden pakte. Van Avermaet pakte twee seconden.

In de korte maar steile slotklim naar Quimper ging Gilbert als eerste aan. De renner van Quick-Step Floors werd teruggehaald door Van Avermaet, waarna Sagan en Colbrelli zij-aan-zij sprintten om de dagwinst. De Slowaak had de langste adem en won met twee fietslengtes verschil.

Donderdag staat er opnieuw een heuvelachtige etappe op het programma. De finish ligt dan op de steile Mûr-de-Bretagne.