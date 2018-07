Geletruidrager Van Avermaet ziet vijfde rit als grote kans op etappezege

"Het is al geweldig dat ik nu de gele trui heb, maar ik ben ook naar de Tour de France gekomen om een etappe te winnen", zei de 33-jarige Belg van BMC tegen NBC Sports.

De vijfde rit kent een heuvelachtig parcours met drie colletjes van de derde categorie en twee van de vierde categorie. Dat biedt mogelijkheden voor aanvallers en klassiekerspecialisten zoals Van Avermaet.

"Woensdag wordt mijn eerste grote kans op een etappezege. Ik ga er alles aan doen om die te pakken. Een ritzege in de gele trui zou geweldig zijn."

Valpartijen

Van Avermaet veroverde maandag de gele trui in de ploegentijdrit. De Belg verwacht een zware rit naar Quimper. "Het wordt net als dinsdag belangrijk om voorin te zitten en niet betrokken te raken bij valpartijen. Ik denk zeker dat we om de ritzege mee kunnen doen. We gaan het in ieder geval proberen."

Ook donderdag en zondag lijkt Van Avermaet kansen te hebben op de ritzege. Zondag loopt de rit deels over het parcours van Parijs-Roubaix. Hij won de kasseienklassieker in 2017.

De renners vertrekken woensdag vanuit Lorient en komen aan het einde van de middag aan in Quimper. Quimper was in 2004 voor het laatst de finishplaats in de Tour. De Noor Thor Hushovd was toen de sterkste.