Dumoulin raakt zieke helper Matthews kwijt in Tour de France

De 27-jarige Matthews, die gold als een van de kanshebbers op de dagzege, werd in de nacht van dinsdag op woensdag ziek en is niet meer in staat om te koersen.

Kopman Dumoulin baalt ervan. "Vandaag had hij voor eigen kans kunnen gaan en hij was een belangrijke helper in de bergen en op de kasseien. Het is helaas zoals het is", aldus de nummer twee van de Giro d'Italia.

Ploegleider Luke Roberts: "De etappe van vandaag was Matthews op het lijf geschreven, net als de rit van morgen. Hij kon ook van waarde zijn voor de ploeg met het oog op het algemeen klassement. Het is een groot verlies voor ons."

Matthews won vorig jaar twee etappes in de Tour en veroverde bovendien de groene trui. Een jaar eerder boekte hij ook al een dagzege in de Franse rittenkoers.

Benoot

Lotto Soudal-troef Benoot heeft te veel last van de gevolgen van de valpartij in de slotfase van de rit op dinsdag. Hij liep een ontwrichte schouder, gekneusde ribben en een gekneusde pols op, net als snij- en schaafwonden over zijn hele lichaam.

"Het zou onverantwoord zijn om verder te rijden. Natuurlijk wil je in de Tour het liefst zo lang mogelijk doorgaan, maar ik kan mijn stuur niet op een verantwoorde manier vasthouden. Ik kan mijn T-shirt zelfs met moeite aandoen", aldus Benoot, die dit jaar vorm toonde en Strade-Bianche won.

Lotto Soudal-manager Marc Sergeant baalt gigantisch van het uitvallen van Benoot. "Dit is enorm pijnlijk. Hij was er klaar voor en had al een aantal ritten uitgestippeld. Vooral in de laatste week had hij mooie kansen. We hebben nog een aantal aanvallers, maar in het gebergte was hij onze beste man."

Tomasz Marczynski, die tweevoudig ritwinnnaar is in de Vuelta en zijn Tour-debuut beleeft bij Lotto Soudal, was ook betrokken bij de valpartij. De 34-jarige Pool kan de koers in tegenstelling tot Matthews en Benoot wel voortzetten.

Zes uitvallers

Vlak na de start van de etappe van woensdag ging Robert Kiserlovski van Katusha-Alpecin onderuit. Ook de Kroaat moest opgeven, waardoor deze Tour al zes uitvallers kent. Eerder zag Bauke Mollema helper Tsgabu Grmay afhaken bij Trek-Segafredo en knepen ook Luis León Sánchez (Astana) en Axel Domont (AG2R) in de remmen.

Na een aantal vlakke etappes wordt woensdag de eerste heuvelrit verreden. Het peloton, dat om 12.40 uur van start ging, legt 204,5 kilometer af tussen Lorient en Quimper. De slotkilometer kent een stijgingspercentage van 4,8 procent.

Geletruidrager Greg Van Avermaet is een van de kanshebbers op dagsucces. Door het steile slot zal tweevoudig etappewinnaar Fernando Gaviria, net als de andere topsprinters normaal gesproken, kansloos zijn.