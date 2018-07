Terpstra baalt dat Quick-Step geen hulp kreeg van andere sprintersploegen

"De andere ploegen deden niks. Dat was een beetje laf", foeterde Terpstra dinsdag na afloop van de etappe bij de NOS. "Maar als je niet koerst om te winnen, win je ook niet. En wij wel gelukkig."

Met nog twintig kilometer te gaan had een kopgroep van vier renners een voorsprong van een kleine twee minuten. Quick-Step schroefde het tempo flink op, waardoor de vluchters in de slotkilometer werden gegrepen.

Fernando Gaviria maakte het werk van zijn ploeg af in de massasprint. De Colombiaan boekte zijn tweede etappezege in deze Tour nadat hij zaterdag ook al de openingsrit won.

"Als je na de eerste etappe al niet meer gaat helpen, dan geef je niet echt een signaal van vertrouwen af aan je sprinter", aldus Terpstra. "Wij wilden het gat dichten, omdat we een kans maakten en ik snap niet dat andere sprintersploegen dat niet hebben gedaan."

Triest

De Nederlander kreeg bijval van zijn Belgische ploeggenoot Yves Lampaert. "Het is triest van de andere ploegen", baalde hij. "Des te mooier is het dan als je toch wint, meer dan verdiend. Het was wel even spannend, maar van paniek was bij ons geen sprake."

Waar Gaviria de massasprint zaterdag nog overtuigend won, bleef hij zijn concurrenten ditmaal maar net voor. Peter Sagan en André Greipel leken de 23-jarige renner van Quick-Step te passeren, maar Gaviria hield toch stand.

"We wilden nu wachten tot een laat moment, maar het werd ons niet makkelijk gemaakt", zei Gaviria. "Ik ben erg blij dat ik deze rit alsnog win."

Voor Quick-Step betekende de etappezege al de 49e overwinning van het seizoen. De formatie van teambaas Patrick Lefevere won eerder onder meer de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en vijf ritten in de Giro d’Italia.