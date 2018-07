Groenewegen: 'Met deze benen had ik gewoon moeten winnen'

"Met deze benen had ik gewoon moeten winnen", aldus Groenewegen, die achter winnaar Fernando Gaviria, Peter Sagan en André Greipel als vierde over de streep kwam in Sarzeau.

De 25-jarige Amsterdammer moest in de laatste kilometer een aantal keer van links naar rechts over de weg zwenken om ruimte te vinden. Hij kon daardoor niet voluit sprinten. "Het grootste probleem was dat ik ingesloten zat. Ik moest al een paar sprintjes doen voordat de echte eindsprint begon", baalde hij.

Groenewegen, die vorig jaar in Parijs de slotrit van de Tour won, reed dinsdag in Bretagne wel naar zijn beste uitslag in deze Ronde van Frankrijk. Zaterdag had hij geen kracht in zijn benen en werd hij zesde in de eerste rit. In de tweede etappe van zondag kon de Lotto-Jumbo-renner niet meesprinten door een valpartij vlak voor hem en eindigde hij als 32e.

"De eerste twee dagen was ik niet goed genoeg, vandaag was ik dat wel", zei Groenewegen. "Als ik mijn sprint zie en mij benen voel, ben ik echt teleurgesteld dat ik niet win. Zoveel kansen zijn er niet in de Tour. De kansen die je krijgt, moet je pakken en dat heb ik nu niet gedaan."

Valpartij

De Noord-Hollander werd door zijn ploeg wel goed afgezet in de laatste kilometer, hoewel zijn ploegmaat Amund Gröndahl Jansen betrokken was bij een massale valpartij op zo'n 5 kilometer van de streep.

"We waren daardoor met een mannetje minder in onze sprinttrein, hoewel Amund nog wel terug is gekomen na zijn val en geprobeerd heeft nog wat bij te dragen", stelde Groenewegen.

"Maar mijn positie was het probleem niet, de ploeg heeft de hele dag goed zijn werk gedaan. Het probleem was dat op het moment dat ik de sprint aan wilde gaan, er steeds wel weer iemand naast me zat Daardoor kon ik eigenlijk nooit echt aan mijn sprint beginnen. In de Tour moet je het perfecte moment kiezen en dat heb ik vandaag niet gedaan."

Mark Cavendish, die als 21e over de streep kwam, leek in de laatste hectometers nog te gebaren dat hij vond dat Groenewegen hem in de weg reed. "Het is een sprint, die is hectisch", zei de Nederlander daarover. "Maar ik heb eigenlijk geen idee wat er gebeurde met Cavendish."

Power

Groenewegen haalde uit zijn goede benen in de vierde Tour-rit wel vertrouwen voor de rest van de Ronde van Frankrijk. "De eerste twee dagen had ik niks om vertrouwen uit te tanken, omdat ik geen power in mijn benen had. Vandaag was de power weer terug, dus daar ben ik blij mee. Maar goed, ik had liever gewonnen."

Groenewegen krijgt woensdag en donderdag waarschijnlijk geen kans om te sprinten. In de vijfde etappe (Lorient-Quimper over 204,5 kilometer) zijn er drie klimmetjes van de derde categorie in de laatste 60 kilometer en gaat het in de laatste kilometer gemiddeld 4,8 procent omhoog.

De zesde rit van donderdag eindigt op de Mûr-de-Bretagne, een col van derde categorie die vooral in het begin erg steil is.