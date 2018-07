Kruijswijk dankt Gesink voor fiets na valpartij in finale Tour-etappe

Kruiswijk hield geen schade over aan zijn valpartij. "Ik viel boven op de rest, daar hield ik gelukkig niets aan over", zei hij tegen het AD.

Gesink stond na de val direct zijn fiets af aan Kruijswijk, die snel de achtervolging op het peloton inzette. "Als je in de finale valt, moet je niet twijfelen en kijken of je ergens een fiets vandaan kan halen", aldus Kruijswijk. "Mijn fiets lag onderop. Gelukkig zag ik Robert voorbij komen en kon ik zijn fiets pakken."

"Die fiets is een maatje te groot voor mij, maar gelukkig kon ik weer aansluiten in het peloton", zei de Brabander. Hij reed de 195 kilometer lange etappe uit als 88e. De eerste 106 renners werden in dezelfde tijd geklasseerd als dagwinnaar Fernando Gaviria.

Eerder op de dag ging Kruijswijk ook al onderuit. Aan die val hield hij schaafwonden op beide ellebogen over. "Dit zijn niet de ergste verwondingen die je kan hebben na een valpartij, het valt wel mee."

Derde uitvaller

Ook Rigoberto Uran ging onderuit bij de massale valpartij in de laatste kilometers. De Colombiaan, die vorig jaar nog tweede werd in het eindklassement achter Chris Froome, kon met behulp van enkele ploeggenoten terugkeren in het peloton.

De Rus Ilnur Zakarin (59 seconden) was de enige klassementsrenner die tijdverlies opliep. De Fransman Axel Domont (AG2R) liep bij de valpartij een gebroken sleutelbeen op en is de derde uitvaller deze Tour. Romain Bardet is daarmee een van zijn zeven helpers kwijt.

Gesink moest wachten op een nieuwe fiets en kwam als 172e en voorlaatste over de streep. De Achterhoeker is niet met klassementsambities naar Frankrijk gekomen en hoopt op dagsucces(sen).

Kruijswijk is met een achterstand van één minuut en vijftien seconden op geletruidrager Greg Van Avermaet de huidige nummer 22 van het klassement. Tom Dumoulin (elf seconden achterstand) is op de zevende plek de beste Nederlander. Bauke Mollema, de derde Nederlandse klassementstroef, staat na vier etappes 25e op één minuut en zestien seconden van Van Avermaet.