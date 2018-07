Gaviria sprint naar tweede ritzege in Tour, Groenewegen vierde

Gaviria bleef na 195 kilometer van La Baule naar Sarzeau wereldkampioen Peter Sagan (tweede) en de Duitser André Greipel (derde) een halve wiellengte voor in de sprint. Dylan Groenewegen eindigde als vierde.

Voor Gaviria betekende de overwinning zijn tweede ritzege in deze Tour. De 23-jarige sprinter schreef zaterdag ook de openingsrit op zijn naam. Voor het succesvolle Quick-Step is het al de 49e zege dit seizoen.

In de finale vond een massale valpartij plaats in het peloton. Onder anderen Robert Gesink en Steven Kruijswijk waren hier slachtoffer van. Kruijswijk verloor echter geen tijd in het klassement.

Greg Van Avermaet behoudt zijn gele trui, die hij maandag veroverde in de ploegentijdrit. Zijn ploeggenoot Tejay van Garderen blijft in dezelfde tijd als de Belg tweede en de Brit Geraint Thomas staat op drie seconden derde. Tom Dumoulin blijft op de zevende plaats de beste Nederlander, op elf tellen van Van Avermaet.

Woensdag staat een heuvelrit op het programma in de Tour. Dan legt het peloton 204,5 kilometer van Lorient naar Quimper af. De slotkilometer kent een stijgingspercentage van 4,8 procent.

Avontuur

In de vierde rit kreeg het peloton dinsdag een nagenoeg vlak parcours voor de kiezen. Onderweg moesten de renners alleen een colletje van de vierde categorie bedwingen.

Direct na de start gingen de Belgen Guillaume Van Keirsbulck en Dimitri Claeys samen met de Fransen Jérôme Cousin en Anthony Perez op avontuur.

Het kwartet kreeg de ruimte en bouwde een maximale voorsprong van acht minuten op. BMC, de ploeg van geletruidrager Van Avermaet, controleerde het tempo in het peloton.

Halverwege de etappe meldden de sprintersploegen zich vooraan het peloton, waardoor het verschil met de kopgroep snel werd teruggebracht naar een kleine drie minuten.

Valpartij

Op zo'n vijftig kilometer van de finish werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. Onder anderen Lotto-Jumbo-renners Gesink en Amund Grondahl Jansen, Jakob Fuglsang van Astana en Movistar-klassementsrenner Mikel Landa werden hierdoor opgehouden.

Zij hielden geen ernstige schade over aan de valpartij en keerden terug in het peloton, dat in de finale nog flink aan de bak moest. Op twintig kilometer van de meet bedroeg de achterstand op de vluchters nog een kleine twee minuten, maar onder aanvoering van Quick-Step nam de voorsprong met rasse schreden af.

Op vijf kilometer ontstond een massale valpartij midden in het peloton. Naast Gesink en Kruijswijk waren ook Rigoberto Urán, de nummer twee van vorig jaar, en Ilnur Zakarin hier slachtoffer van.

De kopgroep bleef lang vooruit, maar werd op slechts één kilometer van de meet toch nog gegrepen. In de daaropvolgende massasprint ging Gaviria al vroeg aan en leek hij gepasseerd te gaan worden door Greipel en Sagan, maar in de slotmeters kwam de Colombiaan alsnog langszij. Groenewegen ging van te ver aan en kwam door zijn hoge topsnelheid nog op de vierde plek uit.