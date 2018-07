De 'geheime vondst' van Dumoulin en Sunweb in de ploegentijdrit

Het is een kleine drie uur voor de start van de ploegentijdrit van Team Sunweb en Dumoulin krijgt na de verkenning van het parcours van 35,5 kilometer met start en finish in Cholet een ogenschijnlijk onschuldige vraag: in welke volgorde gaan de renners van zijn ploeg zo rijden?

De 27-jarige Limburger twijfelt, laat een pauze vallen en zegt met een glimlach: "Dat gaan we even voor onszelf houden. We hebben een mooie volgorde en daar zit een idee achter. En dat idee ga ik lekker niet vertellen."

Een paar uur later, nadat Team Sunweb op slechts elf seconden van winnaar BMC vijfde is geworden in de ploegentijdrit, grinnikt Teun van Erp over de telefoon als hem het antwoord van Dumoulin verteld wordt.

"Ja, je kunt het wel bedrijfsgeheim noemen", zegt de bewegingswetenschapper van Team Sunweb. "Ons plan scheelt geen minuten, maar kan wel seconden tijdwinst opleveren en op dit niveau kan dat het verschil maken."

Nieuwe inzichten

Van Erp is sinds 2012 in dienst van de Duitse formatie van teambaas Iwan Spekenbrink. Een van zijn belangrijkste taken als scientific expert is om met behulp van data de prestaties bij (ploegen)tijdritten te optimaliseren.

In aanloop naar dit seizoen, met voor het eerst sinds 2015 weer een ploegentijdrit op het programma in de Tour, kwam Van Erp met hulp van modellen van de Technische Universiteit Delft tot nieuwe inzichten over het teamonderdeel, waardoor Team Sunweb "echt iets anders" is gaan doen in vergelijking met ploegentijdritten in vorige jaren.

De bewegingswetenschapper licht een klein tipje van de sluier op: "We kennen van alle renners het vermogen en de aerodynamische waardes. Als we die samen met het parcours van de Tour in een model invoeren, komt er een optimum uit voor onze tactiek, specifiek voor de acht renners uit onze Tour-ploeg. En dat model lijkt echt heel aardig te kloppen."

Richtvermogen

Thuis op de bank in Brabant - Team Sunweb kan niet iedereen van de begeleidingsstaf meenemen naar Frankrijk - zag Van Erp maandag dat het plan dat hij samen met collega-bewegingswetenschapper Jorn Knops, trainer Adriaan Helmantel en de in de Tour aanwezige ploegleiders had opgesteld "supernetjes" werd uitgevoerd door de renners.

Een onderdeel van het plan was om niet te hard van start te gaan, een valkuil waar Team Sunweb vorige maand bij de ploegentijdrit in de Ronde van Zwitserland in trapte. "Het parcours van maandag had aan het begin een klimmetje", zegt Van Erp. "Voor de eerste 2,6 kilometer hadden we de renners een 'richtvermogen' meegegeven, zodat er niet direct een paar renners moesten lossen zoals in Zwitserland. Want een extra mannetje levert je in de rest van de tijdrit een stuk meer op dan het klein beetje tijdwinst op dat klimmetje."

Dit soort kennis is, in de woorden van Dumoulin, "heel belangrijk", maar zowel de renner als de bewegingswetenschapper benadrukt dat de wedstrijd uiteindelijk op de fiets en niet achter de laptop gewonnen of verloren wordt.

"Het is belangrijk om met een plan te vertrekken, maar het is ook belangrijk dat je tijdens de rit bij je gevoel blijft", aldus Dumoulin. "We hebben de kennis, maar uiteindelijk kun je de vorm van de dag niet in een plan schrijven. Dus dat moet je nog altijd zelf doen op de fiets."

Met de vorm van de dag zat het wel goed in Cholet, waar Dumoulin naar de zevende plek in het algemeen klassement steeg op elf seconden van de nieuwe geletruidrager Greg Van Avermaet. "Om met deze ploeg maar elf seconden te verliezen op BMC in een ploegentijdrit is gewoon supergoed", zegt Van Erp, om lachend te vervolgen: "Maar ik moet de videobeelden en data bestuderen om te kijken of ze het plan echt optimaal hebben uitgevoerd."