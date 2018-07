Geletruidrager Sagan voelde bij start al dat hij slechte benen had

"Ik had slechte benen vandaag, dat voelde ik al bij de start", zei Sagan na de tijdrit van 35,5 kilometer. "Het was erg heet en na 400 meter verloor ik op een drempel ook nog eens mijn bidon."

Sagan moest na ongeveer 25 kilometer zijn ploeggenoten laten gaan. BORA-hansgrohe gaf bij de finish vijftig seconden toe op winnaar BMC. De Belg Greg Van Avermaet uit die ploeg is de nieuwe geletruidrager.

"Ik heb zoals altijd mijn best gedaan, ik wilde mijn felbegeerde gele trui respecteren", vertelde Sagan. "Ik had graag meer voor mijn ploeg betekend vandaag, vooral voor het klassement van Rafal Majka."

"Maar zo gaat het nu eenmaal in de sport", relativeerde de Slowaak. "Soms heb je goede dagen en soms slechte. Morgen hebben we weer een nieuwe kans."

Majka

De Pool Majka geldt als een outsider voor het algemeen klassement. Hij werd al eens derde in de Vuelta en reed drie keer in de top tien van de Giro. Bij vier eerdere Tour-deelnames haalde de klimmer nooit de top twintig, al veroverde hij twee jaar geleden wel de bolletjestrui.

"Het was een zware dag en we hebben allemaal veel pijn geleden. Ik had goede benen, maar we konden nooit echt het juiste ritme vinden vandaag", sipte Majka.

Hij was dan ook niet tevreden met de zevende plaats van de Duitse ploeg. "We hebben wat meer seconden verloren dan we hadden gewild."

Dinsdag kan Sagan mogelijk zijn tweede dagzege deze Tour boeken. De rit naar Sarzeau in Bretagne over 195 kilometer is vrijwel vlak. De laatste vier kilometer gaan over een kaarsrechte weg en er wordt een massasprint verwacht.