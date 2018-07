Mollema blij dat schade meevalt na 'heel rommelige' ploegentijdrit

"De schade valt me eigenlijk nog mee", aldus Mollema. "We hadden al niet verwacht hier met de beste ploegen mee te doen en moesten door het uitvallen van Tsgabu Grmay ook nog met een mannetje minder starten. Dat is niet ideaal."

Trek-Segafredo begon bovendien te snel aan de tijdrit van 35,5 kilometer met start en finish in Cholet. "Ik denk dat iedereen net iets te fanatiek was en zich te graag wilde zien vanuit de start. We gingen wat te hard en daardoor werd het tweede deel van onze race heel rommelig."

De Nederlandse kopman had het zelf ook heel lastig in de tweede helft van de chronorace. "Ik heb mezelf een beetje opgeblazen in het begin. Ik voelde me goed in het eerste deel en deed dus een paar stevige kopbeurten, maar daardoor kon ik in de tweede helft van de koers niet zo veel meer. Ik deed mijn kopbeurtjes, maar had niks meer over."

"Dat gold voor veel van mijn ploeggenoten, het was harken naar de finish. Daar hebben we veel tijd laten liggen en dat is jammer."

Slopend parcours

Volgens Mollema speelde ook mee dat er een zware tijdrit was uitgetekend in de Vendée, waar de temperatuur bovendien tegen de 30 graden was.

"Het was echt een lastig en slopend parcours, steeds op en af. Tel daar nog de hitte bij op en je weet waarom iedereen in de laatste 10 kilometer helemaal kapot zat."

Mollema staat na drie Tour-dagen dertigste in het klassement op 1 minuut en 16 seconden van de nieuwe geletruidrager Greg Van Avermaet.

De Ronde van Frankrijk gaat dinsdag verder met een vlakke etappe van 195 kilometer van La Baule naar Sarzeau.