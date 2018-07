Kruijswijk stelt dat Lotto-Jumbo te voorzichtig aan tijdrit begon

"We hebben in het eerste deel een foutje gemaakt door te voorzichtig te starten" aldus de 31-jarige Kruijswijk. "Ik schrok gewoon van de tijd bij de eerste meting."

De enige Nederlandse formatie in de Tour zette bij het eerste tussenpunt na 12 kilometer de negentiende tijd van de 22 teams neer. De geel-zwarte ploeg gaf daar al 41 seconden toe op BMC. In de laatste 23,5 kilometer kwamen daar nog maar 34 seconden bij.

"We zijn bewust iets rustiger gestart, want we wisten dat er in het tweede deel meer wind stond en dat het wind tegen zou zijn", zei Kruijswijk. "We wilden proberen daar nog met alle acht renners aan te komen, maar misschien waren we daar iets te veel mee bezig en reden we net wat te veel op reserve."

"Met deze ploeg hadden we harder kunnen rijden, dat zie je ook wel aan ons laatste deel. Maar de tijd die we in het eerste deel hebben verloren, maak je niet snel meer goed."

Klassement

Gezien het conservatieve begin van de tijdrit van zijn ploeg kon Kruijwijk leven met de achterstand van één minuut en vijftien seconden op winnaar BMC. "Die ploeg is ook echt gebouwd voor dit onderdeel."

"Natuurlijk hoopten we van tevoren op minder tijdverlies en had het resultaat beter gekund, maar hier kunnen we zeker verder mee. Ik verlies liever op deze manier één minuut en vijftien seconden dan dat ik in een vlakke rit op m'n kloten ga en op achterstand binnenkom."

Kruijswijk was bovendien tevreden over zijn eigen vorm in de ploegentijdrit. "Volgens mij gaat het wel goed met de benen. Ik heb vandaag goede kopbeurten kunnen doen. Zeker op de stukken bergop kon ik prima doortrekken."

De klimmer staat na drie Tour-dagen op de 26e plaats in het klassement, op 1.15 van de nieuwe geletruidrager Greg Van Avermaet. Onder anderen Chris Froome en Richie Porte gingen hem voorbij in de algemene rangschikking.

De Tour gaat dinsdag verder met een vlakke etappe van 195 kilometer van La Baule naar Sarzeau. Waarschijnlijk wordt het weer een hectische sprintrit. "Het zal morgen gewoon weer een stressvolle finale worden", aldus Kruijswijk. "We moeten heel attent blijven koersen."